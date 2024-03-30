Мешают благоустройству. Омичей попросили убрать свои гаражи в Нефтяниках

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Владельцам гаражей в Советском округе было предложено самостоятельно убрать свои объекты. Администрация округа отметила, что территория между улицами Энергетиков и Химиков была включена в голосование по выбору объектов для благоустройства в 2025 году.
Речь идет об аллее, которая проходит мимо 63-й школы к остановке «Энтузиастов». Если она выиграет голосование, то ее планируют благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
«Призываем владельцев не игнорировать объявления, размещенные на гаражах. При обнаружении объявления гражданам необходимо обратиться в окружную администрацию, — уточнила Оксана Денисова, начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Советского округа.
Также омичей просят убрать гаражи на территории у дома № 19 по улице Пригородной. На этом месте решено построить детский сад.
Ранее в Омске завершилось голосование за дизайн-проект для аэропорта в Федоровке. Омичам было предложено выбрать одну из четырех концепций, разработанных архитектурными бюро «Студия 44», «Хвоя», «АйЭндДи» и «ЮНК Интерьер».
В результате ожесточенной борьбы победу одержало питерское бюро «Хвоя», за которое проголосовали 43 358 человек (38%). «Хвоя» вдохновлялась воротами Омской крепости и представила аэропорт в виде «воздушных ворот».