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Published Сегодня, 04:14

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Updated Сегодня, 04:24

иллюстрация

Мешают благоустройству. Омичей попросили убрать свои гаражи в Нефтяниках

30 марта 2024, 04:14
Фото: Город55
иллюстрация

Владельцев незаконных гаражей в омских Нефтяниках заставили их снести

Участок в границах улиц Энергетиков-Химиков попал в список территорий, которые могут быть благоустроены в 2025 году.

Владельцам гаражей в Советском округе было предложено самостоятельно убрать свои объекты. Администрация округа отметила, что территория между улицами Энергетиков и Химиков была включена в голосование по выбору объектов для благоустройства в 2025 году.

Речь идет об аллее, которая проходит мимо 63-й школы к остановке «Энтузиастов». Если она выиграет голосование, то ее планируют благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Призываем владельцев не игнорировать объявления, размещенные на гаражах. При обнаружении объявления гражданам необходимо обратиться в окружную администрацию, — уточнила Оксана Денисова, начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Советского округа.

Также омичей просят убрать гаражи на территории у дома № 19 по улице Пригородной. На этом месте решено построить детский сад.

Ранее в Омске завершилось голосование за дизайн-проект для аэропорта в Федоровке. Омичам было предложено выбрать одну из четырех концепций, разработанных архитектурными бюро «Студия 44», «Хвоя», «АйЭндДи» и «ЮНК Интерьер».

В результате ожесточенной борьбы победу одержало питерское бюро «Хвоя», за которое проголосовали 43 358 человек (38%). «Хвоя» вдохновлялась воротами Омской крепости и представила аэропорт в виде «воздушных ворот».

Омичи начали выбирать новые территории для благоустройства
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