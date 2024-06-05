Грязевой гейзер. В Омске на Пригородной из-за прорыва трубы залило дорогу и машины

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:55
Городу55 стало известно, что сегодня утром рядом с 16-этажкой на Пригородной, 21к3 случился прорыв. Вода гейзером била наружу, заливая парковку, машины и дорогу.
В управляющей компании «ЖКО „Берег-Сервис“» сообщили, что на месте сейчас уже работает аварийная бригада, однако сроки устранения прорыва пока неизвестны. На это время водоснабжение перекрыли.
«Там гидравлические испытания проводили, вот и порвали трубу. Скорее всего надо будет раскапывать все», — рассказала Городу55 начальник участка Ирина Гуляева.
О гидравлических испытаниях на магистральном трубопроводе по улице Пригородная в «Омск РТС» как раз предупреждали заранее. Испытания теплосетей на прочность и плотность должны были продлиться с 9 часов 5 июня по 20 часов 6 июня.
Отметим, что недалеко от прорыва ведется скандальная стройка ЖК «Мирапорт». Накануне прокуратура потребовала прекратить все работы и устранить выявленные грубые нарушения.