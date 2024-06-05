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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Рядом с омскими многоэтажками на Пригородной из-под земли забил грязевой гейзер

Грязевой гейзер. В Омске на Пригородной из-за прорыва трубы залило дорогу и машины

5 июня 2024, 06:22
Фото: Предоставлено Городу55

Рядом с омскими многоэтажками на Пригородной из-под земли забил грязевой гейзер

На месте коммунальной аварии уже работает аварийная бригада «Омск РТС».

Городу55 стало известно, что сегодня утром рядом с 16-этажкой на Пригородной, 21к3 случился прорыв. Вода гейзером била наружу, заливая парковку, машины и дорогу.

В управляющей компании «ЖКО „Берег-Сервис“» сообщили, что на месте сейчас уже работает аварийная бригада, однако сроки устранения прорыва пока неизвестны. На это время водоснабжение перекрыли.

Видео: Предоставлено Городу55
«Там гидравлические испытания проводили, вот и порвали трубу. Скорее всего надо будет раскапывать все», — рассказала Городу55 начальник участка Ирина Гуляева.

О гидравлических испытаниях на магистральном трубопроводе по улице Пригородная в «Омск РТС» как раз предупреждали заранее. Испытания теплосетей на прочность и плотность должны были продлиться с 9 часов 5 июня по 20 часов 6 июня.

Отметим, что недалеко от прорыва ведется скандальная стройка ЖК «Мирапорт». Накануне прокуратура потребовала прекратить все работы и устранить выявленные грубые нарушения.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Видео#Омск#Прорыв трубы#Новости#Омск РТС#Затопление#Коммунальщики#Коммунальная авария#Устранение прорыва
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