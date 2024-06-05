Виталий Хоценко анонсировал запуск в Омской области современного тепличного комбината

Кроме того, как отметил в своем сообщении Виталий Хоценко, подобное предприятие сможет обеспечить производство около 15 тысяч тонн урожая, не зависящего от времени года. Сумма инвестиций проекта составит порядка 10 миллиардов рублей, а ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2026 год.