Виталий Хоценко анонсировал запуск в Омской области современного тепличного комбината

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Глава Омской области в своем официальном Telegram-канале сообщил о подписании соглашения с группой компаний «Рост», включающее в себя реализацию в регионе проекта современного тепличного комбината, благодаря которому местный рынок труда приобретет около 300 новых рабочих мест.
Кроме того, как отметил в своем сообщении Виталий Хоценко, подобное предприятие сможет обеспечить производство около 15 тысяч тонн урожая, не зависящего от времени года. Сумма инвестиций проекта составит порядка 10 миллиардов рублей, а ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
Напомним, ранее Город55 сообщал о проведении делегацией Омской области на ПМЭФ-2024 переговоров с представителями «Газпром межрегионгаз», в ходе которых стороны обсудили перспективы газификации Омской области.