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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Фотография с ПМЭФ-2024

Виталий Хоценко анонсировал запуск в Омской области современного тепличного комбината

5 июня 2024, 09:43
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Фотография с ПМЭФ-2024

Глава Омской области анонсировал появление современного тепличного комбината

Как сообщил Виталий Хоценко, соответствующий контракт уже подписан с ГК «Рост», а проект будет реализован в 2026 году.

Глава Омской области в своем официальном Telegram-канале сообщил о подписании соглашения с группой компаний «Рост», включающее в себя реализацию в регионе проекта современного тепличного комбината, благодаря которому местный рынок труда приобретет около 300 новых рабочих мест.

Кроме того, как отметил в своем сообщении Виталий Хоценко, подобное предприятие сможет обеспечить производство около 15 тысяч тонн урожая, не зависящего от времени года. Сумма инвестиций проекта составит порядка 10 миллиардов рублей, а ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Напомним, ранее Город55 сообщал о проведении делегацией Омской области на ПМЭФ-2024 переговоров с представителями «Газпром межрегионгаз», в ходе которых стороны обсудили перспективы газификации Омской области.

Глава Омской области встретился с Сергеем Густовым на полях Петербургского форума
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#Илья Скобин#Бизнес#Работа#Омск#Инвестиции#Газификация#Новости#Урожай#Рост#ПМЭФ-2024#Тепличный комбинат
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