Глава Омской области встретился с Сергеем Густовым на полях Петербургского форума

Кроме того, предметом обсуждения стало и подведение газа к мемориальным комплексам на территории региона. Как заявил губернатор, работу в этом направлении будут продолжать, ну, а в этом году, при поддержке «Газпрома», удалось зажечь Вечные Огни мемориалов в Горьковском, Оконешниковском, Шебаркульском и Павлоградском районах области.