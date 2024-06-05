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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Впереди у делегатов из Омской области почти 30 различных переговоров.

Глава Омской области встретился с Сергеем Густовым на полях Петербургского форума

5 июня 2024, 09:26
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба Правительства Омской области
Впереди у делегатов из Омской области почти 30 различных переговоров.

Виталий Хоценко и делегация из Омской области начали работу на ПМЭФ-2024

Делегации из Омской области, возглавляемой Виталием Хоценко, предстоит провести на ПМЭФ-2024 около 30 официальных встреч и переговоров, из которых «дебютной» стала встреча с гендиректором «Газпром межрегионгаз».

Как сообщили в пресс-центре Правительства Омской области, делегаты, представляющие регион на Петербургском международном экономическом форуме — 2024 приступили к реализации своей программы: 5 июня, состоялись переговоры Виталия Хоценко и Сергея Густова — генерального директора «Газпром межрегионгаз».

По словам главы Правительства региона, основной темой обсуждения стала реализация программы газификации и газоснабжения всей области — как было отмечено, регион уже демонстрирует один из лучших результатов газификации во всей Сибири — 56% области уже обеспечено «голубым топливом».

«Уже в этом году планируется завершить строительство газопровода-отвода в Большеречье, далее до 2026 года сетевой газ придет в Тару, Знаменку и Тевриз», — сообщил Виталий Хоценко.

Кроме того, предметом обсуждения стало и подведение газа к мемориальным комплексам на территории региона. Как заявил губернатор, работу в этом направлении будут продолжать, ну, а в этом году, при поддержке «Газпрома», удалось зажечь Вечные Огни мемориалов в Горьковском, Оконешниковском, Шебаркульском и Павлоградском районах области.

Кадры, сделанные во время переговоровКадры, сделанные во время переговоров
Кадры, сделанные во время переговоровКадры, сделанные во время переговоров
Кадры, сделанные во время переговоровКадры, сделанные во время переговоров
Кадры, сделанные во время переговоров
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Напомним, Омскую область на форуме представляют кураторы отраслевых вопросов Денис Цуканов, Динар Курманов и Андрей Шпиленко, а также региональные министры экономики, сельского хозяйства и промышленности. Кроме того, в делегацию, возглавляемую Виталием Хоценко, вошел и Евгений Ковтун — генеральный директор Агентства развития и инвестиций.

#Илья Скобин#Омск#Газификация#Новости#Сибирь#Большеречье#Павлоградский район#Тевриз#Тара#Оконешниковский район#Газоснабжение#Горьковский район#Виталий Хоценко#Андрей Шпиленко#Динар Курманов#Денис Цуканов#Евгений Ковтун#ПМЭФ-2024
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