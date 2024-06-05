Глава Омской области встретился с Сергеем Густовым на полях Петербургского форума

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Как сообщили в пресс-центре Правительства Омской области, делегаты, представляющие регион на Петербургском международном экономическом форуме — 2024 приступили к реализации своей программы: 5 июня, состоялись переговоры Виталия Хоценко и Сергея Густова — генерального директора «Газпром межрегионгаз».
По словам главы Правительства региона, основной темой обсуждения стала реализация программы газификации и газоснабжения всей области — как было отмечено, регион уже демонстрирует один из лучших результатов газификации во всей Сибири — 56% области уже обеспечено «голубым топливом».
«Уже в этом году планируется завершить строительство газопровода-отвода в Большеречье, далее до 2026 года сетевой газ придет в Тару, Знаменку и Тевриз», — сообщил Виталий Хоценко.
Кроме того, предметом обсуждения стало и подведение газа к мемориальным комплексам на территории региона. Как заявил губернатор, работу в этом направлении будут продолжать, ну, а в этом году, при поддержке «Газпрома», удалось зажечь Вечные Огни мемориалов в Горьковском, Оконешниковском, Шебаркульском и Павлоградском районах области.
Напомним, Омскую область на форуме представляют кураторы отраслевых вопросов Денис Цуканов, Динар Курманов и Андрей Шпиленко, а также региональные министры экономики, сельского хозяйства и промышленности. Кроме того, в делегацию, возглавляемую Виталием Хоценко, вошел и Евгений Ковтун — генеральный директор Агентства развития и инвестиций.