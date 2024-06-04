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Омичей предупредили об опасности, которую представляет амбарный долгоносик

Вредитель хлебных запасов. Омичей предупредили об очередном опасном вредителе зерна

4 июня 2024, 07:58

Омичей предупредили об опасности, которую представляет амбарный долгоносик

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проинформировало о том, что амбарные долгоносики питаются хранящимся зерном: пшеницей, ячменем, овсом. Они едят внутренние части зерна, оставляя после себя осадок. Однако поддержание температуры и влажности помогут избавиться от вредителей.

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» предупреждает, что амбарные долгоносики питаются хранящимся зерном: пшеницей, ячменем, овсом. Они предпочитают цельное зерно, но могут жить и на дробленом.

Долгоносики проникают внутрь зерна и поедают его внутренние части, оставляя после себя зернистый осадок. В результате снижается вес зернопродуктов, понижаются показатели всхожести, зерно плохо хранится и становится добычей для вредителей.

Также вредители легко проникают в зернохранилища и кладовые через небольшие отверстия и трещины. Они быстро размножаются внутри. Соблюдение правил хранения зерна и поддержание температуры и влажности могут отпугнуть этих вредителей.

Специалисты «Центра оценки качества зерна» обеззараживают складские помещения препаратом на основе двух действующих веществ «Пиримифос-метил + бифентрин». Вредители погибают в результате паралича и сбоя в работе важных функций.

Напомним, что амбарный долгоносик — небольшой жук длиной от 3 до 5 мм с удлиненным телом и твердым экзоскелетом для защиты от внешних угроз. Окраска жука красновато-коричневая, что позволяет ему легко смешиваться с зерном.

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