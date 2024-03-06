Крысиное логово. Жители дома на левобережье Омска рассказали о нашествии грызунов

Кроме того, мужчина пожаловался на состояние мусорных баков и заснял их на видео. На записи видно, что контейнеры сильно поржавели, в них появились большие дыры, через которые, вероятно, крысы и добывают еду. Мужчина отметил, что управляющая компания, которой принадлежит дом, не предпринимает никаких мер по устранению проблемы.