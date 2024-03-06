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Published Сегодня, 09:51

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Иллюстрация

Крысиное логово. Жители дома на левобережье Омска рассказали о нашествии грызунов

6 марта 2024, 09:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители омского левобережья пожаловались на обилие крыс во дворах домов

По словам местных жителей, животные обитают рядом с мусорными баками и уже совсем не боятся людей.

В редакцию Города55 обратился житель левобережья с жалобой на огромных крыс во дворе жилого дома на улице Взлетная. По его словам, грызуны атаковали мусорные контейнеры и уже считают себя полноправными жильцами территории.

«Питомцы нашего двора давно завоевали „уважение“ наших жильцов — они серые, прожорливые, всеядные, агрессивные, быстрые и упитанные. Они роют норы, заявляя о своем праве на существование с желанием доминировать над человечеством. Дети вообще не ходят выносить мусор, родители на разрешают, потому что боятся, что их детей могут взять в заложники наши питомцы и потребовать выкуп», — иронично отметил омич.

Кроме того, мужчина пожаловался на состояние мусорных баков и заснял их на видео. На записи видно, что контейнеры сильно поржавели, в них появились большие дыры, через которые, вероятно, крысы и добывают еду. Мужчина отметил, что управляющая компания, которой принадлежит дом, не предпринимает никаких мер по устранению проблемы.

«Мусорные баки, или ржавые ведра, нашего двора давно заслужили звание „баки года“. Они ржавые, но еще живые. Правда, жители не понимают, за что они платят, но это не важно, как считает ответственная компания. Квинтэссенция этих размышлений проста — достучаться до компании ООО „Сибирь“, которая отвечает за наш двор», — добавил мужчина.
Видео: Предоставлено Городу55

На ситуацию отреагировали в городской администрации, объяснив, что жильцы дома должны самостоятельно собирать деньги на замену мусорных баков. Про нашествие крыс же в мэрии умолчали.

«Решение о приобретении новых контейнеров и дератизации площадки принимают жители на общем собрании собственников жилья, определяют источник финансирования и уведомляют о своем решении управляющую компанию. По вопросу неудовлетворительной работы управляющей компании необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию», — написали в администрации.
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