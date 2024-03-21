В Омской области снова ввели карантин из-за нашествия черного елового усача

В ведомстве отмечают, что вид усачей, найденный на территории района, считается одними из самых опасных вредителей хвойной древесины на территории РФ. Сейчас специалисты устраняют очаги в Тарском районе. Во время карантина на территорию, где они были обнаружены, запрещено ввозить продукцию, которая подверженна заражению.