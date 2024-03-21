В Омской области снова ввели карантин из-за нашествия черного елового усача

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
О введении карантина сообщили в региональном Россельхознадзоре. 15 марта в Тарском районе обнаружили 27 очагов распространения большого черного елового усача. Карантинный статус вредителя леса подтвердили в Омском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
В ведомстве отмечают, что вид усачей, найденный на территории района, считается одними из самых опасных вредителей хвойной древесины на территории РФ. Сейчас специалисты устраняют очаги в Тарском районе. Во время карантина на территорию, где они были обнаружены, запрещено ввозить продукцию, которая подверженна заражению.
Ранее очаги черного соснового усача и большого черного елового усача выявили в Муромцевском и Большереченском районах.