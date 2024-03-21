Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Омской области ввели карантин из-за нашествия опасного насекомого

В Омской области снова ввели карантин из-за нашествия черного елового усача

21 марта 2024, 09:12
Фото: 1MI

В Омской области ввели карантин из-за нашествия опасного насекомого

В Тарском районе обнаружили 27 очагов распространения опасного насекомого.

О введении карантина сообщили в региональном Россельхознадзоре. 15 марта в Тарском районе обнаружили 27 очагов распространения большого черного елового усача. Карантинный статус вредителя леса подтвердили в Омском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

В ведомстве отмечают, что вид усачей, найденный на территории района, считается одними из самых опасных вредителей хвойной древесины на территории РФ. Сейчас специалисты устраняют очаги в Тарском районе. Во время карантина на территорию, где они были обнаружены, запрещено ввозить продукцию, которая подверженна заражению.

Ранее очаги черного соснового усача и большого черного елового усача выявили в Муромцевском и Большереченском районах.

В Седельниковском районе Омской области объявили карантин из-за бешеной лисы
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Карантин#Новости#Ограничительные меры#Ограничения#Ограничение#Вредители#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Сегодня, 06:35
Поплыли? Зимой в Омской области выпало в полтора раза больше снега, чем ожидалось
Сегодня, 06:30
Ехали на летней резине. На трассе Тюмень — Омск разбились двое студентов колледжа
Сегодня, 06:54
Летающий дьявол с зеленым хвостом. В ночном небе над Омском заметили комету
Сегодня, 03:00
Спустя сутки. Известно, куда пошел работать Кравец после ухода из омского «Авангарда»
Вчера, 11:30
В Омской области за 1,6 млн рублей покупают крематоры для сжигания трупов животных
Сегодня, 03:16
"