Россияне увидят невероятный звездопад этим летом

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Лето 2024 года богато на космические «шоу». Так, в первом месяце засияют Июньские Боотиды. Это метеорный поток, который жители планеты могут наблюдать ежегодно ближе к середине лета.
Ближе к июлю Земля проходит через орбиту кометы Понса-Виннеке. Астрономы прогнозируют, что в этом году звездопад должно быть лучше всего видно в ночь с 27 на 28 июня.
В эту ночь скорость потока составит до 100 метеоров в час. Конечно, это лишь прогнозы. Если удача повернется спиной, то интенсивность может быть значительно меньше, отмечает издание «Новая Хакасия».
Звездопад возьмет начало из созвездия Волопаса. Оно расположено левее от Большой Медведицы. Кстати, также шоу может стать не таким эффектным из-за полнолуния. Сияние спутника может перенять все внимание на себя.