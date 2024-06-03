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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

По нервной системе жителей Земли ударит новая магнитная буря

По нервной системе жителей Земли ударит новая магнитная буря

3 июня 2024, 14:25
Фото: gorod55.ru
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сделали прогноз магнитных бурь на июнь 2024 год. Когда ждать новую волну и чем она грозит людям? Подробности — в материале Города55.

Магнитные бури в июне 2024 года

По данным ученых, магнитная буря сегодня, 3 июня, не состоится. Однако ждать осталось недолго, так как волнения на магнитосфере начнутся завтра, 4 июня. Согласно расписанию магнитных бурь, новая волна стартует в 18:00 по московскому времени и будет бушевать в течение девяти часов. В 03:00 магнитная буря прекратится.

Пик придется на период с 21:00 до 00:00. Магнитная буря достигнет уровня G1 (слабая). Индекс составит 5 Kp, прогнозируют ученые. Следующие колебания ожидаются в конце недели, 9 июня, свидетельствует расписание магнитных бурь по дням. Сильной магнитной бури не обещают, но магнитосфера Земли будет возбужденной.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Влияние магнитных бурь на человека

Мнения специалистов расходятся по поводу того, действительно ли магнитные бури влияют на человеческий организм. Конечно, существенные перепада температур, смена погоды воздействуют на человека. Однако все же до конца не доказано, зависит ли состояние жителей Земли от магнитных бурь.

Стоит отметить, что большинство мелких магнитных колебаний люди не ощущают. Но некоторые врачи замечают, что состояние метеочувствительных пациентов ухудшается при сильных магнитных бурях.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури значительно влияют на нервную систему человека, заявляет научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов. По его информации, в период магнитных бурь после солнечных вспышек вероятно усиление конфликтов между людьми из-за ухудшения самочувствия.

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#Алина Ясинская#Общество#Наука#Россия#Астроном#Новости#Астрономия#Магнитная буря#Магнитосфера#Магнитное поле Земли#Лаборатория астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики
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