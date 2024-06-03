По нервной системе жителей Земли ударит новая магнитная буря

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
По данным ученых, магнитная буря сегодня, 3 июня, не состоится. Однако ждать осталось недолго, так как волнения на магнитосфере начнутся завтра, 4 июня. Согласно расписанию магнитных бурь, новая волна стартует в 18:00 по московскому времени и будет бушевать в течение девяти часов. В 03:00 магнитная буря прекратится.
Пик придется на период с 21:00 до 00:00. Магнитная буря достигнет уровня G1 (слабая). Индекс составит 5 Kp, прогнозируют ученые. Следующие колебания ожидаются в конце недели, 9 июня, свидетельствует расписание магнитных бурь по дням. Сильной магнитной бури не обещают, но магнитосфера Земли будет возбужденной.
Мнения специалистов расходятся по поводу того, действительно ли магнитные бури влияют на человеческий организм. Конечно, существенные перепада температур, смена погоды воздействуют на человека. Однако все же до конца не доказано, зависит ли состояние жителей Земли от магнитных бурь.
Стоит отметить, что большинство мелких магнитных колебаний люди не ощущают. Но некоторые врачи замечают, что состояние метеочувствительных пациентов ухудшается при сильных магнитных бурях.
Магнитные бури значительно влияют на нервную систему человека, заявляет научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов. По его информации, в период магнитных бурь после солнечных вспышек вероятно усиление конфликтов между людьми из-за ухудшения самочувствия.