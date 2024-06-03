По нервной системе жителей Земли ударит новая магнитная буря

По данным ученых, магнитная буря сегодня, 3 июня, не состоится. Однако ждать осталось недолго, так как волнения на магнитосфере начнутся завтра, 4 июня. Согласно расписанию магнитных бурь, новая волна стартует в 18:00 по московскому времени и будет бушевать в течение девяти часов. В 03:00 магнитная буря прекратится.