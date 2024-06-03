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Омские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в угоне и краже

Полицейские разыскивают омича, который угнал машину и отправился на ней в кафе

3 июня 2024, 12:40
Фото: 1MI

Омские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в угоне и краже

22-летний омич угнал автомобиль у жительницы поселка Иртышский, позже машина была найдена в Омске около кафе на проспекте Комарова.

Сотрудники ОМВД России по Омскому району разыскивают 22-летнего омича, который подозревается в угоне автомобиля ВАЗ-21074. Кроме того, из машины он украл набор инструментов.

По информации полицейских, мужчина воспользовался тем, что жительница поселка Иртышский оставила ключи в замке зажигания. Автомобиль удалось обнаружить в Омске возле кафе на проспекте Комарова.

«Если вам известно местонахождение указанного гражданина, позвоните в полицию по телефонам: 79-38-02, 8 (953) 391-63-32 или 102», — обратились к омичам правоохранители.

Напомним, что ранее полиция разыскивала омича, который разбил стекло теплой остановки выстрелом из пневматического пистолета.

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