Не справился с управлением. В Омской области мусоровоз улетел в кювет

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Сообщение о дорожном происшествии в Любинском районе поступило в ГИБДД вчера, в 14:45. На место отправились сотрудники полиции.
Предварительно установлено, что 45-летний водитель мусоровоза ехал по автодороге районного значения «Подъезд к пос. Драгунский». Там, на седьмом километре, он не справился с управлением, выехал на встречку и улетел в кювет, где машина опрокинулась.
В результате аварии водитель и 43-летний пассажир, получили травмы и попали в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Проверка инцидента продолжается.