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В Омской области мусоровоз улетел в кювет, водитель и пассажир получили травмы

Не справился с управлением. В Омской области мусоровоз улетел в кювет

3 июня 2024, 11:52
Фото: Омская полиция

В Омской области мусоровоз улетел в кювет, водитель и пассажир получили травмы

ДТП произошло вчера, 2 июня, на автодороге районного значения «Подъезд к пос. Драгунский», мусоровоз не справился с управлением и улетел в кювет.

Сообщение о дорожном происшествии в Любинском районе поступило в ГИБДД вчера, в 14:45. На место отправились сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель мусоровоза ехал по автодороге районного значения «Подъезд к пос. Драгунский». Там, на седьмом километре, он не справился с управлением, выехал на встречку и улетел в кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии водитель и 43-летний пассажир, получили травмы и попали в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Проверка инцидента продолжается.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Новости#Мусоровоз#ДТП с мусоровозом
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