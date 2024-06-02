Еще ниже. Уровень Иртыша в Омской области за минувшие сутки опустился на 3 сантиметра

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:44
Как отмечается в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Виталия Хоценко, в Усть-Ишимском районе начали постепенно открывать движение грузового транспорта — по мере освобождения от воды затопленных участков дорог.
По информации главы региона, больше двух недель села Ильчебага и Ярково испытывали проблемы с транспортным сообщением — передвигаться в том районе можно было только водным или специальным транспортом.
Однако ситуация все еще может стать опасной — некоторые участки дороги из-за воздействия воды стали особенно сложными, поэтому безопасность водителей, следующих по ним, круглосуточно обеспечивают сотрудники МВД.
Напомним, 31 мая, в пятницу, уровень воды в реках Иртыш и Ишим находился на отметках в 894 и 1370 сантиметров соответственно: