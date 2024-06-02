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Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

иллюстрация

Еще ниже. Уровень Иртыша в Омской области за минувшие сутки опустился на 3 сантиметра

2 июня 2024, 03:31
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
иллюстрация

Губернатор Омской области сообщил о снижении уровня воды в реках Иртыш и Ишим

По данным, актуальным на утро 2 июня, уровень Иртыша составил 886 сантиметров. Уровень Ишима у села Орехово находится на отметке в 1345 см, снизившись за сутки на 12 см.

Как отмечается в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Виталия Хоценко, в Усть-Ишимском районе начали постепенно открывать движение грузового транспорта — по мере освобождения от воды затопленных участков дорог.

По информации главы региона, больше двух недель села Ильчебага и Ярково испытывали проблемы с транспортным сообщением — передвигаться в том районе можно было только водным или специальным транспортом.

Дороги контролируют сотрудники МВДДороги контролируют сотрудники МВД
Дороги контролируют сотрудники МВД
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»

Однако ситуация все еще может стать опасной — некоторые участки дороги из-за воздействия воды стали особенно сложными, поэтому безопасность водителей, следующих по ним, круглосуточно обеспечивают сотрудники МВД.

Напомним, 31 мая, в пятницу, уровень воды в реках Иртыш и Ишим находился на отметках в 894 и 1370 сантиметров соответственно:

Паводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметров
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Омская область#Безопасность#Иртыш#Новости#Ишим#Уровень воды
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