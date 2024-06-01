В департаменте контроля сообщили о количестве омичей, оставивших авто на газоне

Причина, в большинстве случаев, одна и та же: нарушение правил парковки и автомобиль, оставленный на газоне. Как отметили в департаменте, сумма штрафа достаточно высока: юридическим лицам подобное нарушение «обойдется» в 40 тысяч рублей, для обычных граждан штраф будет меньше в 10 раз — 4 тысячи рублей. Должностные лица, оставившие автомобиль в непредназначенном месте заплатят 14 тысяч рублей штрафа.