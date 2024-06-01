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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

иллюстрация

В департаменте контроля сообщили о количестве омичей, оставивших авто на газоне

1 июня 2024, 11:54
Фото: 1MI
иллюстрация

Департамент контроля назвал количество омичей-нарушителей правил парковки авто

Все они уже получили штрафы.

Омский департамент контроля подвел промежуточные итоги: за последние две недели комплексы «ПаркНет-М», установленные на придомовой территории, стали причиной получения «письма счастья» для владельцев 1,5 тысячи автомобилей.

Причина, в большинстве случаев, одна и та же: нарушение правил парковки и автомобиль, оставленный на газоне. Как отметили в департаменте, сумма штрафа достаточно высока: юридическим лицам подобное нарушение «обойдется» в 40 тысяч рублей, для обычных граждан штраф будет меньше в 10 раз — 4 тысячи рублей. Должностные лица, оставившие автомобиль в непредназначенном месте заплатят 14 тысяч рублей штрафа.

Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в городе специальных парковок для электросамокатов — средства индивидуальной мобильности, оставленные ездоками после завершения аренды, стали причиной множества обращений с жалобами.

После жалоб горожан. В Омске появятся специальные парковки для электросамокатов
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Штрафы#Жалобы#Аренда#Новости#Автомобили#Электросамокаты#Газон#Юридические лица#Граждане
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