В департаменте контроля сообщили о количестве омичей, оставивших авто на газоне

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Омский департамент контроля подвел промежуточные итоги: за последние две недели комплексы «ПаркНет-М», установленные на придомовой территории, стали причиной получения «письма счастья» для владельцев 1,5 тысячи автомобилей.
Причина, в большинстве случаев, одна и та же: нарушение правил парковки и автомобиль, оставленный на газоне. Как отметили в департаменте, сумма штрафа достаточно высока: юридическим лицам подобное нарушение «обойдется» в 40 тысяч рублей, для обычных граждан штраф будет меньше в 10 раз — 4 тысячи рублей. Должностные лица, оставившие автомобиль в непредназначенном месте заплатят 14 тысяч рублей штрафа.
Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в городе специальных парковок для электросамокатов — средства индивидуальной мобильности, оставленные ездоками после завершения аренды, стали причиной множества обращений с жалобами.