Уберите автомобили. Сегодня в Омске начнут ремонтировать улицу Куйбышева

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Сегодня, 30 мая, бригады УДХБ начнут ремонтировать улицу Куйбышева на участке от улицы Омской до 10 лет Октября. Работы продлятся с 21:00 до 6:00 31 мая и затронут всю ширину проезжей части.
На время проведения ремонта администрация города попросила омичей убрать с участка припаркованные автомобили.
Кроме того, сегодня на ряде улиц продолжается локальный аварийно-восстановительный ремонт, бригады работают на следующих участках: на улице Суворова, в 12 микрорайоне, Воровского, Лагоды, 7-я Линия, Осташковская, Пригородная, 7-я Северная, Красных Зорь и других.