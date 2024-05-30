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Published Сегодня, 08:36

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Сегодня в Омске начнется ремонт улицы Куйбышева

Уберите автомобили. Сегодня в Омске начнут ремонтировать улицу Куйбышева

30 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI

Сегодня в Омске начнется ремонт улицы Куйбышева

Сегодня, 30 мая, бригады УДХБ приступят к ремонту улицы Куйбышева, работы начнутся в 21:00.

Сегодня, 30 мая, бригады УДХБ начнут ремонтировать улицу Куйбышева на участке от улицы Омской до 10 лет Октября. Работы продлятся с 21:00 до 6:00 31 мая и затронут всю ширину проезжей части.

На время проведения ремонта администрация города попросила омичей убрать с участка припаркованные автомобили.

Кроме того, сегодня на ряде улиц продолжается локальный аварийно-восстановительный ремонт, бригады работают на следующих участках: на улице Суворова, в 12 микрорайоне, Воровского, Лагоды, 7-я Линия, Осташковская, Пригородная, 7-я Северная, Красных Зорь и других.

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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Новости#УДХБ#Ремонтные работы#Управления дорожного хозяйства и благоустройства
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