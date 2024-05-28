Страшно передвигаться. В Омской области с трудом отремонтировали проблемную дорогу

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Прокуратура провела проверку содержания дорог в Любинском районе Омской области. Поводом для нее стали сообщения СМИ о том, что местные жители самостоятельно ремонтируют проезжую часть по улице Буденного.
В ходе проверки правоохранители выяснили, что грунтовая дорога находится в неудовлетворительном состоянии и не безопасна для пользования. Однако администрация городского поселения не принимает мер по устранению проблемы и не проводит ремонт.
Отмечается, что ранее жители поселка неоднократно обращались к местных властям с просьбой отремонтировать дорогу и даже предлагали заняться этим за счет собственных средств, но им было отказано.
В результате прокуратура внесла представление главе администрации Любинского района и вынесла постановления о возбуждении административных дел по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), ст. 46 Кодекса Омской области об административных правонарушениях (нарушение порядка управления муниципальным имуществом).