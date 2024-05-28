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Страшно передвигаться. В Омской области с трудом отремонтировали проблемную дорогу

28 мая 2024, 07:02
Фото: 1MI
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После вмешательства прокуратуры в Омской области отремонтировали опасную дорогу

На состояние дорожного покрытия на улице Буденного в рабочем поселке Любинский неоднократно жаловались местные жители, проблема была устранена только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура провела проверку содержания дорог в Любинском районе Омской области. Поводом для нее стали сообщения СМИ о том, что местные жители самостоятельно ремонтируют проезжую часть по улице Буденного.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что грунтовая дорога находится в неудовлетворительном состоянии и не безопасна для пользования. Однако администрация городского поселения не принимает мер по устранению проблемы и не проводит ремонт.

Отмечается, что ранее жители поселка неоднократно обращались к местных властям с просьбой отремонтировать дорогу и даже предлагали заняться этим за счет собственных средств, но им было отказано.

В результате прокуратура внесла представление главе администрации Любинского района и вынесла постановления о возбуждении административных дел по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), ст. 46 Кодекса Омской области об административных правонарушениях (нарушение порядка управления муниципальным имуществом).

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#Анастасия Баянова#Дороги#Омск#Омская область#Прокуратура#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Новости#Дорожники#Дорога#Опасные дороги#Проверка прокуратуры#Дорожное движение#Омские дороги
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