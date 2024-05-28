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На омских улицах появятся специальные парковки для электросамокатов

После жалоб горожан. В Омске появятся специальные парковки для электросамокатов

28 мая 2024, 11:48. Обновлено в 11:49
Фото: Администрация Омска

На омских улицах появятся специальные парковки для электросамокатов

Об этом сообщили в администрации Омска, соответствующая разметка нанесена на десяти участках города.

Городская администрация занялась организацией специальных парковок для электросамокатов, такое решение было принято после многочисленных жалоб омичей. Теперь места, где можно будет оставлять кикшеринговый транспорт, зафиксированы с помощью разметки.

Парковки появились на первых десяти участках города:

  • ул. Лермонтова, 4А;
  • ул. Лермонтова, 4Б;
  • ул. Ленина, 18А;
  • ул. Петра Некрасова, 1/1;
  • ул. Победы, 1А;
  • ул. Партизанская, 1/3;
  • ул. Партизанская, 1/3А;
  • ул. Партизанская, 2;
  • ул. Партизанская, 5;
  • ул. Набережная Тухачевского, 1Б.

Напомним, что сейчас омичам доступны 2 200 электросамокатов. Места для их парковки определены таким образом, чтобы не мешать движению пешеходов и транспорта.

Фото: Администрация Омска
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