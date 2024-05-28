После жалоб горожан. В Омске появятся специальные парковки для электросамокатов

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Городская администрация занялась организацией специальных парковок для электросамокатов, такое решение было принято после многочисленных жалоб омичей. Теперь места, где можно будет оставлять кикшеринговый транспорт, зафиксированы с помощью разметки.
Парковки появились на первых десяти участках города:
Напомним, что сейчас омичам доступны 2 200 электросамокатов. Места для их парковки определены таким образом, чтобы не мешать движению пешеходов и транспорта.