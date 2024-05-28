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Published Сегодня, 07:57

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иллюстрация

Самокатам — нет. Омичи признались, что испытывают неприязнь к электросамокатчикам

28 мая 2024, 07:57
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Омска высказали недовольство по отношению к любителям электросамокатов

Аналитики «Авито» проанализировали ситуацию и выяснили, что большинство жителей Омска положительно относятся к развитию велосипедной культуры. Однако к любителям электросамокатов омичи относятся неоднозначно. Только 19% опрошенных поддерживают этот вид транспорта.

Аналитики «Авито» провели исследование и пришли к выводу, что большинство омичей поддерживают развитие велокультуры. Около 70% опрошенных не имеют негативного отношения к велосипедам, а 27% относятся к ним нейтрально. Однако 5% респондентов заявили, что не любят велосипедистов.

При этом опрос показал, что в Омске к любителям электросамокатов относятся неоднозначно. 35% жителей города не одобряют использование этого вида транспорта, 45% — относятся к нему нейтрально, а 19% даже поддерживают его.

В этом году 36% омичей планируют передвигаться по городу на велосипедах, а 18% — на электросамокатах. По их словам, летом такой способ передвижения позволяет существенно сэкономить на проезде.

Заметим, что большинство участников опроса покупают подобные транспортные средства в специализированных магазинах. И только 10% респондентов приобретают их на онлайн-площадках.

Напомним, что в Омске начался сезон проката электросамокатов. В этом году для аренды доступно около двух тысяч самокатов.

Сезон открыт. В Омске в прокат вышли больше 2 тысяч самокатов
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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Магазины#Велосипед#Электросамокаты#Местные жители#Велосипеды#Индивидуальная мобильность#Онлайн-площадки
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