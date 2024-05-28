Самокатам — нет. Омичи признались, что испытывают неприязнь к электросамокатчикам

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Аналитики «Авито» провели исследование и пришли к выводу, что большинство омичей поддерживают развитие велокультуры. Около 70% опрошенных не имеют негативного отношения к велосипедам, а 27% относятся к ним нейтрально. Однако 5% респондентов заявили, что не любят велосипедистов.
При этом опрос показал, что в Омске к любителям электросамокатов относятся неоднозначно. 35% жителей города не одобряют использование этого вида транспорта, 45% — относятся к нему нейтрально, а 19% даже поддерживают его.
В этом году 36% омичей планируют передвигаться по городу на велосипедах, а 18% — на электросамокатах. По их словам, летом такой способ передвижения позволяет существенно сэкономить на проезде.
Заметим, что большинство участников опроса покупают подобные транспортные средства в специализированных магазинах. И только 10% респондентов приобретают их на онлайн-площадках.
Напомним, что в Омске начался сезон проката электросамокатов. В этом году для аренды доступно около двух тысяч самокатов.