18 лет в банковской сфере. Новым управляющим омского «ВТБ» стал Алексей Суздальницкий

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В пресс-службе ПАО «Банк ВТБ» сообщили о смене управляющего в Омской области. Новым руководителем стал Алексей Суздальницкий, ранее работавший в других регионах. Ему поручили заниматься развитием бизнеса в Омской области в рамках новой стратегии банка, а также интеграцией региональных подразделений ВТБ и «Открытия».
«Приоритетные задачи нового руководителя — рост по основным финансовым показателям, расширение сети отделений банка и повышение качества клиентского сервиса», — высказался о назначении член правления ВТБ Руслан Еременко.
Суздальницкий является выпускником Иркутского государственного технического университета. Его опыт работы в банковском секторе превышает 18 лет. Ранее он занимал руководящие позиции в региональных подразделениях «Дальневосточного банка» и «Промсвязьбанка». В прошлом году Суздальницкий стал начальником подразделения «Открытия» в Красноярском крае.
Прежний руководитель — Илья Калашников — управлял банком в течение полутора лет. А в октябре 2023-го его назначили единым лидером банков ВТБ и «Открытие» в Омской области. Добавим, что ребрендинг офисов «Открытия» в рамках интеграции завершат до конца этого года.