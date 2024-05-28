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18 лет в банковской сфере. Новым управляющим омского «ВТБ» стал Алексей Суздальницкий

28 мая 2024, 07:14
Фото: 1MI
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В Омской области новым управляющим «ВТБ» стал Алексей Суздальницкий

Предыдущий руководитель Илья Калашников пошел на повышение и осенью 2023 года стал единым лидером банков «ВТБ» и «Открытие» в регионе.

В пресс-службе ПАО «Банк ВТБ» сообщили о смене управляющего в Омской области. Новым руководителем стал Алексей Суздальницкий, ранее работавший в других регионах. Ему поручили заниматься развитием бизнеса в Омской области в рамках новой стратегии банка, а также интеграцией региональных подразделений ВТБ и «Открытия».

«Приоритетные задачи нового руководителя — рост по основным финансовым показателям, расширение сети отделений банка и повышение качества клиентского сервиса», — высказался о назначении член правления ВТБ Руслан Еременко.
Алексей СуздальницкийАлексей Суздальницкий
Алексей Суздальницкий
Фото: Пресс-служба ПАО «Банк ВТБ»

Суздальницкий является выпускником Иркутского государственного технического университета. Его опыт работы в банковском секторе превышает 18 лет. Ранее он занимал руководящие позиции в региональных подразделениях «Дальневосточного банка» и «Промсвязьбанка». В прошлом году Суздальницкий стал начальником подразделения «Открытия» в Красноярском крае.

Прежний руководитель — Илья Калашников — управлял банком в течение полутора лет. А в октябре 2023-го его назначили единым лидером банков ВТБ и «Открытие» в Омской области. Добавим, что ребрендинг офисов «Открытия» в рамках интеграции завершат до конца этого года.

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#Юлия Истомина#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Назначение#Банк#ВТБ#Новости#Управляющий
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