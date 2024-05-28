18 лет в банковской сфере. Новым управляющим омского «ВТБ» стал Алексей Суздальницкий

В пресс-службе ПАО «Банк ВТБ» сообщили о смене управляющего в Омской области. Новым руководителем стал Алексей Суздальницкий, ранее работавший в других регионах. Ему поручили заниматься развитием бизнеса в Омской области в рамках новой стратегии банка, а также интеграцией региональных подразделений ВТБ и «Открытия».