Проигрывают магазинам. Омичи предлагали сделать сквер рядом с домом на Куйбышева

Тем не менее, в Октябрьском округе проект «забраковали», сказав, что на это просто нет денег. Не удалось, к сожалению, найти поддержку и у главного архитектора Омска Романа Воробьева. Когда омичи заметили, что на участке проводят изыскательные работы, один из жителей многоэтажки на Куйбышева Сергей Канушин записался на прием к Воробьеву. Встреча состоялась около месяца назад.