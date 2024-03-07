Проигрывают магазинам. Омичи предлагали сделать сквер рядом с домом на Куйбышева

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
Ранее Город55 рассказывал, что на пересечении улиц Куйбышева и Маяковского разрешили построить офисное здание со встроенным магазином товаров первой необходимости. Разрешение выдали омской предпринимательнице Елене Гришиной. Двухэтажное здание общей площадью менее 500 кв. м собираются возводить на небольшом земельном участке, который освободился после сноса частных домов.
Выяснилось, что у жителей многоэтажек на Куйбышева, 113 и 113к1, перед окнами которых и развернется строительство офисного здания, были другие планы на территорию. Тем более после сноса частного сектора пустырь на самом видном месте выглядел очень печально.
Местные жители на общем собрании дома решили, как улучшить запущенную территорию.
«Одно из предложений было разместить парковку, что не сильно красиво, только больше будет уродовать наш город. А второе предложение было сделать сквер», — сообщил Городу55 омич Сергей Канушин.
В результате жильцы подготовили проект сквера «Белая крепость» на пересечении Маяковского и Куйбышева с дальнейшей организацией благоустройства улицы Куйбышева — на участке от Маяковского до Масленникова.
На территории сквера омичи предлагали сделать дорожки с тротуарами, установить малые архитектурные формы (памятный знак Октябрьского округа, интерактивные скульптуры, скамьи и вазоны для цветов), озеленить территорию, сделать отвод поверхностных вод и наружное освещение.
Размещение маленького сквера на месте пустыря, по мнению омичей, это прекрасный способ создать удобное место для отдыха горожан и прохожих, а также улучшить общую атмосферу в городе.
«Магазины уже есть в городе, а вот зеленые зоны и места отдыха — это то, чего реально не хватает в городе, и что достаточно трудно найти. Создание маленького сквера на перекрестке улиц Куйбышева и Маяковского позволит создать новые видовые точки в городе, что даст возможность посмотреть на город с другой стороны и насладиться всеми его красками», — говорится в проекте, подготовленном омичами.
Тем не менее, в Октябрьском округе проект «забраковали», сказав, что на это просто нет денег. Не удалось, к сожалению, найти поддержку и у главного архитектора Омска Романа Воробьева. Когда омичи заметили, что на участке проводят изыскательные работы, один из жителей многоэтажки на Куйбышева Сергей Канушин записался на прием к Воробьеву. Встреча состоялась около месяца назад.
«Размещение одиноко стоящего здания посередине перекрестка будет выглядеть не очень красиво ни с эстетической точки зрения, ни с градостроительной. А размещение сквера было бы интереснее», — отметил Канушин.
По словам собеседника Города55, главный архитектор Омска сказал, что рад за инициативу жильцов, но сделать в данный момент ничего нельзя. Земельные участки находятся в частной собственности, собственники изъявили желание использовать их в своих целях, и на это у них есть законное право.
«Мы как муниципалитет ничего не можем с этим поделать», — таким был ответ Воробьева во время встречи.
С юридической точки зрения архитектор прав: участок площадью 1273 кв. м действительно принадлежит частникам. И строительство офисного здания не противоречит разрешенному виду использования — «магазины», «деловое управление».
«Как обычно магазин против сквера, не первый и не последний раз. Но самое главное — не видно заинтересованности. Когда говорят: „откуда брать деньги?“, но те же деньги выделяются на благоустройство, на развитие каких-то территорий. Зачем перед нашим домом магазин? Кто туда пойдет? Что там продавать? Если продукты, то у нас рядом есть уже супермаркеты, а тут площадь совсем небольшая», — пояснил Сергей Канушин.
Другое место для обустройства сквера и реализации проекта «Белая крепость» омичам также никто не предложил.
Строительство офисного здания с магазином, по мнению жильцов, сделает еще более сложной ситуацию с парковкой. Даже собственникам и посетителям заведений, расположенных на первом этаже жилого дома, не хватает мест, из-за чего машины паркуют на бордюрах и газонах.
Предусмотрены ли проектом строительства офисного здания парковочные места — неизвестно. В депархитектуры Городу55 не могли оперативно предоставить информацию по этому моменту.
«С практической точки зрения я даже не представляю, куда там можно еще разместить машины и технику. Если это магазин, то должна быть погрузочно-разгрузочная зона. Если офисный центр, куда будут приходить люди, опять же какая-то входная зона должна быть и парковка. Такие решения уродуют наш город», — считает Канушин.
В идеале жители домов на Куйбышева хотели бы, чтобы от улицы Маяковского до Масленникова появился небольшой бульвар. Правда, сейчас этим планам мешает одиноко стоящий одноэтажный частный дом. Сейчас он выставлен на продажу и за него рассчитывают получить 8 млн рублей.
«21 век, а у нас под окошком дома люди ходят практически на тротуар. У них нет ни воды, ни канализации там. Это неправильно», — отметил омич.
С противоположной стороны дороги на Куйбышева (рядом с инфекционной больницей) провернуть подобное не получится, там нет места для обустройства бульвара. Перед домами на Куйбышева, 101 и 113 благоустроенного пешеходного пространства сильно не хватает. Но пока жители и те, кто проезжает мимо магистрали, видят лишь узенькую дорожку, руины от частного сектора и обрезанные деревья.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о еще одном «странном» примере застройки территории внутри двора многоэтажек по улицам Масленникова и Шебалдина. Долгострой-гараж, возводить который начали в 2008 году, со всех сторон окружен жилыми домами. Омичи годами добивались его сноса, но ситуация в итоге решилась не в их пользу. В январе этого года стало известно, что здание все-таки будет достроено.