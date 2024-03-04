В Омске на пересечении Маяковского и Куйбышева разрешили построить офисный центр

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Городу55 стало известно, что на пересечении улиц Маяковского и Куйбышева появится офисное здание со встроенным магазином товаров первой необходимости. Разрешение на строительство сроком на два года депарх выдал омской предпринимательнице Елене Гришиной 12 февраля 2024 года.
Стройка развернется на земельном участке площадью 1273 кв. м, который находится в частной собственности. Гришина возведет здесь двухэтажное здание общей площадью около 500 кв. м.
Елена Гришина из села Морозовка зарегистрирована ИП в 2017 году. Она занимает должности директора в шести компаниях: «Правовая гарантия» (предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества), «Логистический центр „Маяк“» (покупка и продажа недвижимости), «Омлекс» (деятельность в области права), «Управляющая компания „Правовая гарантия“» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), «Перспектива» (выращивание однолетних культур) и «Живые» (деятельность по обработке данных).
Добавим, что всего в феврале предприниматели и компании получили от депархитектуры восемь разрешений на строительство. Помимо офисного здания на Маяковского, это гараж-стоянка на 10 лет Октября, две стоянки на 22 Декабря, склад с административно-бытовым комплексом на 2-й Солнечной, производственный корпус на Нефтезаводской, административное здание с гаражом на 1-й Заводской и магазин на Куйбышева. Для сравнения в январе выдали только три разрешения на строительство.