В Омске на пересечении Маяковского и Куйбышева разрешили построить офисный центр

Добавим, что всего в феврале предприниматели и компании получили от депархитектуры восемь разрешений на строительство. Помимо офисного здания на Маяковского, это гараж-стоянка на 10 лет Октября, две стоянки на 22 Декабря, склад с административно-бытовым комплексом на 2-й Солнечной, производственный корпус на Нефтезаводской, административное здание с гаражом на 1-й Заводской и магазин на Куйбышева. Для сравнения в январе выдали только три разрешения на строительство.