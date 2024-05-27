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Published Сегодня, 10:27

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С продлением. В Омской области в пять раз урезали срок полномочий бизнес-омбудсмена

27 мая 2024, 10:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

Срок полномочий омского бизнес-омбудсмена сократили с пяти лет до одного года

С 2014 года омским предпринимателям помогает заслуженный юрист России Юрий Герасименко.

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области теперь будут назначать только на один год. Срок полномочий бизнес-омбудсмена по новым правилам сократили в пять раз. Соответствующий законопроект приняли на последнем пленарном заседании омского Заксобрания, а 24 мая его подписал губернатор Виталий Хоценко.

Один и тот же человек при этом сохранит за собой право занимать пост уполномоченного более чем два срока подряд. По такому же принципу сейчас назначаются министры и их заместители в региональном правительстве.

С июня 2014 года права предпринимателей Омской области защищает заслуженный юрист РФ Юрий Герасименко. Его второй срок как раз подходит к концу в следующем месяце.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о громкой отставке в министерстве труда и социального развития. Владимира Куприянова, который руководил министерством с 2015 года, освободили от должности. Его преемником стала Ирина Варнавская.

Владимира Куприянова освободили от должности министра труда и социального развития
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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Омская область#Назначение#Закон#Предприниматель#Новости#Уполномоченный#Юрий Герасименко
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