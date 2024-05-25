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Омские полицейские разыскивают вора, не явившегося в суд

Скрывается от правосудия. Полицейские разыскивают омича, не явившегося в суд

25 мая 2024, 10:55
Фото: 1MI

Омские полицейские разыскивают вора, не явившегося в суд

Сотрудники отдела полиции №4 ищут мужчину, который обвиняется в краже и не приходит на судебные заседания.

Сотрудники отдела полиции №4 разыскивают 21-летнего омича, который обвиняется в кражах. Он не приходит на судебные заседания, из-за чего ему изменили меру пресечения на заключение под стражу и объявили в розыск.

В пресс-службе УМВД поделились приметами мужчины, по которым его можно узнать: на вид около 25 лет, рост 170 см, среднее телосложение, темно-русые прямые волосы, карие глаза. Кроме того, нарушитель может носить бороду и представляться чужим именем.

Омичей, которые знают местоположение разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.

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