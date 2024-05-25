Скрывается от правосудия. Полицейские разыскивают омича, не явившегося в суд

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Сотрудники отдела полиции №4 разыскивают 21-летнего омича, который обвиняется в кражах. Он не приходит на судебные заседания, из-за чего ему изменили меру пресечения на заключение под стражу и объявили в розыск.
В пресс-службе УМВД поделились приметами мужчины, по которым его можно узнать: на вид около 25 лет, рост 170 см, среднее телосложение, темно-русые прямые волосы, карие глаза. Кроме того, нарушитель может носить бороду и представляться чужим именем.
Омичей, которые знают местоположение разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.