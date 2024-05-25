Были пьяными. Двое омичей разгромили почтовые ящики в подъезде жилого дома

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Ночью 19 мая двое пьяных омичей устроили погром в подъезде многоквартирного дома по улице Октябрьская, 107. Они били ногами почтовые ящики, после чего пытались вызвать лифт. Их действия попали на камеры видеонаблюдения, запись появилась в городом паблике «Инцидент Омск».
Кроме того, пользователи соцсетей предполагают, что один из нарушителей — владелец сети популярных в Омске ресторанов NANA и Пиццот Антон Назаренко. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
«Думала, показалось. Раньше снимала квартиру в этом доме, он там живет», — написала омичка Ирина.
Город55 запросил комментарий в региональном управлении МВД России.
Напомним, что сейчас полицейские разыскивают омича, которых разбил стекло теплой остановки на улице Малунцева выстрелом из пневматического пистолета.