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Были пьяными. Двое омичей разгромили почтовые ящики в подъезде жилого дома

25 мая 2024, 07:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

Два пьяных омича разгромили почтовые ящики в подъезде многоквартирного дома

Погром попал на записи камер видеонаблюдения, информация об инциденте распространилась в городских пабликах.

Ночью 19 мая двое пьяных омичей устроили погром в подъезде многоквартирного дома по улице Октябрьская, 107. Они били ногами почтовые ящики, после чего пытались вызвать лифт. Их действия попали на камеры видеонаблюдения, запись появилась в городом паблике «Инцидент Омск».

Кроме того, пользователи соцсетей предполагают, что один из нарушителей — владелец сети популярных в Омске ресторанов NANA и Пиццот Антон Назаренко. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

«Думала, показалось. Раньше снимала квартиру в этом доме, он там живет», — написала омичка Ирина.

Город55 запросил комментарий в региональном управлении МВД России.

Напомним, что сейчас полицейские разыскивают омича, которых разбил стекло теплой остановки на улице Малунцева выстрелом из пневматического пистолета.

Разбил и скрылся. Полиция ищет омича, который выстрелил в стекло теплой остановки
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нарушения#Порча#Разбой#Нарушение#Новости#Подъезд#Нарушитель#Нарушение закона#Порча имущества#Нарушение порядка#Почтовые ящики
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