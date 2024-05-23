Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Житель Омской области попал под суд за незаконную вырубку леса

Нашли по окурку. Житель Омской области попал под суд за незаконную вырубку леса

23 мая 2024, 12:40
Фото: Прокуратура Омской области

Житель Омской области попал под суд за незаконную вырубку леса

Прокуратура Павлоградского района утвердила обвинительное заключение по делу 27-летнего местного жителя, который незаконно рубил лес.

Прокуратура Павлоградского района утвердила обвинение по делу безработного 27-летнего местного жителя, он нарушил п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

По версии следствия, в июле прошлого года мужчина, не имея специального разрешения, срубил 9 берез на территории Степного лесничества вблизи села Хорошки. Его действия причинили ущерб Главному управлению лесного хозяйства региона в размере более 60 тысяч рублей. Найти сельчанина удалось благодаря генетической экспертизе окурка, который он оставил на месте преступления.

Вину в совершении преступления мужчина полностью признал и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Павлоградский районный суд.

«Варварски уничтожают». Жители поселка Светлый пожаловались на вырубку березовой рощи
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Вырубка деревьев#Вырубка леса#Вырубка деревье#Новости#Вырубка#Незаконная вырубка#Вырубки деревьев#Вырубки
Подпишитесь
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
Сегодня, 03:28
Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза
Сегодня, 02:52
«Тропки на наливайки протоптаны». В Омске ограничат продажу алкоголя в жилых домах
Сегодня, 06:41
От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн
Сегодня, 06:12
«Запредельно много». Омские депутаты раскритиковали новый размер штрафа для «зайцев»
Сегодня, 08:00
«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами
Вчера, 12:50
"