Нашли по окурку. Житель Омской области попал под суд за незаконную вырубку леса

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Прокуратура Павлоградского района утвердила обвинение по делу безработного 27-летнего местного жителя, он нарушил п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).
По версии следствия, в июле прошлого года мужчина, не имея специального разрешения, срубил 9 берез на территории Степного лесничества вблизи села Хорошки. Его действия причинили ущерб Главному управлению лесного хозяйства региона в размере более 60 тысяч рублей. Найти сельчанина удалось благодаря генетической экспертизе окурка, который он оставил на месте преступления.
Вину в совершении преступления мужчина полностью признал и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Павлоградский районный суд.