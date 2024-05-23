Нашли по окурку. Житель Омской области попал под суд за незаконную вырубку леса

По версии следствия, в июле прошлого года мужчина, не имея специального разрешения, срубил 9 берез на территории Степного лесничества вблизи села Хорошки. Его действия причинили ущерб Главному управлению лесного хозяйства региона в размере более 60 тысяч рублей. Найти сельчанина удалось благодаря генетической экспертизе окурка, который он оставил на месте преступления.