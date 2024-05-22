Сколько стоит организовать выпускной для школьников в 2024 году

Последние звонки уже совсем скоро! После них стартует пора экзаменов. Дальше финишная прямая, когда можно выдохнуть. Сколько будет стоить провести выпускные вечера для детей в этом году? Ответ — в материале Города55.

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