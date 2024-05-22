Сколько стоит организовать выпускной для школьников в 2024 году

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Информацию представили аналитики SuperJob. Они опросили родителей выпускников как девятых, так и одиннадцатых классов. Как выяснилось, чтобы организовать праздник для повзрослевших детей, которые потом пойдут в колледжи, требуется примерно 11,4 тыс рублей на каждого ученика.
В Москве и Санкт-Петербурге при этом ненамного дороже — 14 и 13 тыс рублей соответственно. Вместе с тем в главных городах России, как известно, существенно выше доходы.
Одиннадцатиклассникам провести выпускной бал стоит еще дороже. Средняя стоимость праздника для тех, планирует поступать в вузы, составляет 16 тыс рублей (+ 5,5 тыс рублей). В Москве и Петербурге суммы доходят до 21 тыс рублей.
Покупка наряда — отдельная тема и серьезное испытание для родительского бюджета. Одеть на праздник девятиклассника стоит 13 тыс рублей, одиннадцатиклассника — 16,5 тыс рублей.
Праздничный образ для девушки обойдется в очевидно большую сумму. Так, чтобы быть нарядной девятикласснице потребуется 14,5 тыс рублей, а одиннадцатикласснице — 17 тыс рублей.
Торжественное мероприятие с организованным школьниками концертом и вальсом проводят в конце мая. В Омской области последние звонки состоятся уже в эту субботу, 25 мая. Выпускные для тех, кто закончил 11 классов проведут 25 июня. А выпускающиеся из школы после девятого класса отпразднуют 29 июня.
Ранее Город55 рассказывал о традициях последнего звонка, которые сохраняются и после распада СССР. Читайте подробнее в этом материале.