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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Сколько стоит организовать выпускной для школьников в 2024 году

Сколько стоит организовать выпускной для школьников в 2024 году

22 мая 2024, 14:34
Фото: Город55
Последние звонки уже совсем скоро! После них стартует пора экзаменов. Дальше финишная прямая, когда можно выдохнуть. Сколько будет стоить провести выпускные вечера для детей в этом году? Ответ — в материале Города55.

Сколько стоит выпускной

Информацию представили аналитики SuperJob. Они опросили родителей выпускников как девятых, так и одиннадцатых классов. Как выяснилось, чтобы организовать праздник для повзрослевших детей, которые потом пойдут в колледжи, требуется примерно 11,4 тыс рублей на каждого ученика.

В Москве и Санкт-Петербурге при этом ненамного дороже — 14 и 13 тыс рублей соответственно. Вместе с тем в главных городах России, как известно, существенно выше доходы.

Одиннадцатиклассникам провести выпускной бал стоит еще дороже. Средняя стоимость праздника для тех, планирует поступать в вузы, составляет 16 тыс рублей (+ 5,5 тыс рублей). В Москве и Петербурге суммы доходят до 21 тыс рублей.

Фото: Город55

Сколько стоят платья и костюмы на выпускной

Покупка наряда — отдельная тема и серьезное испытание для родительского бюджета. Одеть на праздник девятиклассника стоит 13 тыс рублей, одиннадцатиклассника — 16,5 тыс рублей.

Праздничный образ для девушки обойдется в очевидно большую сумму. Так, чтобы быть нарядной девятикласснице потребуется 14,5 тыс рублей, а одиннадцатикласснице — 17 тыс рублей.

Когда последний звонок в России в 2024 году

Торжественное мероприятие с организованным школьниками концертом и вальсом проводят в конце мая. В Омской области последние звонки состоятся уже в эту субботу, 25 мая. Выпускные для тех, кто закончил 11 классов проведут 25 июня. А выпускающиеся из школы после девятого класса отпразднуют 29 июня.

Ранее Город55 рассказывал о традициях последнего звонка, которые сохраняются и после распада СССР. Читайте подробнее в этом материале.

Названа дата проведения последнего звонка в Омской области
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Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные вечера
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#Алина Ясинская#Общество#Образование#Омск#Омская область#Россия#Последний звонок#Выпускной#Образ на выпускной#Выпускной 2024
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