Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные вечера

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов назвал даты последних звонков и выпускных в школах Омской области и других регионов России.
«Приняли решение провести последние звонки 24–25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера», — передают слова Кравцова «РИА Новости».
Напомним, что ранее стали известны даты проведения ЕГЭ-2024. Основной период экзаменов начнется 23 мая, а завершится 1 июля, включая резервные дни. За хорошую сдачу единого государственного экзамена омские школьники могут получить денежное вознаграждение.