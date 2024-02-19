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Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные

Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные вечера

19 февраля 2024, 09:05
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные

О датах торжественных мероприятий рассказал глава минпросвещения России Сергей Кравцов.

Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов назвал даты последних звонков и выпускных в школах Омской области и других регионов России.

«Приняли решение провести последние звонки 24–25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера», — передают слова Кравцова «РИА Новости».

Напомним, что ранее стали известны даты проведения ЕГЭ-2024. Основной период экзаменов начнется 23 мая, а завершится 1 июля, включая резервные дни. За хорошую сдачу единого государственного экзамена омские школьники могут получить денежное вознаграждение.

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