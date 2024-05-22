Названа дата проведения последнего звонка в Омской области

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В региональном министерстве образования представили информацию о том, когда последний звонок в России. Как и во всех других регионах, в Омской области праздник по случаю окончания школы выпускники отмечают в мае и июне.
Это касается и выпускных вечеров тоже. В Омской области последние звонки состоятся уже в эту субботу, 25 мая. Выпускные для тех, кто закончил 11 классов проведут 25 июня. А выпускающиеся из школы после девятого класса отпразднуют 29 июня.
О каких-либо нововведениях, ограничениях не сообщается.
Отмечать окончание школы начали в советские времена. Многие традиции при этом сохраняются и по сей день. Так, современные школьники надевают на День знаний, последний звонок коричневые платья с белыми воротничками. Украшением становятся нарядные белые фартуки. Этот элемент праздничной одежды школьниц считался в Советском Союзе негласным символом торжественного мероприятия.
Лента выпускника — неотъемлемая часть образа. Обычно указывается год окончания школы. Еще в наше время до сих пор во многих образовательных учреждениях создают стенгазеты к последнему звонку. В них отображают факты о каждом старшекласснике.
Также в СССР классные руководители и директора школ начали произносить торжественную речь, желая удачи выпускникам. Вальс, интересные тематические сценки в виде танцев, стихотворений, вокальных номеров — сохраняющиеся традиции с советских времен.