От 340 до 1400 рублей: омичам представили новый прайс-лист для муниципальных бань

Согласно проекту, планируется повысить цены на все услуги. Так, например, посещение общего отделения второго разряда будет стоить 340 рублей за двухчасовой сеанс. В настоящее время стоимость посещения составляет 260 рублей, но время посещения сокращено до полутора часов. Стоимость услуги для детей вырастет до 170 рублей за два часа, сейчас она составляет 130 рублей за полтора.