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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

иллюстрация

От 340 до 1400 рублей: омичам представили новый прайс-лист для муниципальных бань

22 мая 2024, 05:02
Фото: Город55
иллюстрация
Проект постановления мэрии предусматривает изменение тарифов на услуги «Банного хозяйства». Если проект будет утвержден, новые цены начнут действовать с 1 июля. Планируется увеличить стоимость всех услуг. Так, например, посещение отделения второго разряда будет стоить 340 вместо 260 рублей.

В понедельник, 20 мая, был опубликован проект постановления мэрии, который предусматривает изменение тарифов на услуги муниципального предприятия «Банное хозяйство». Если проект будет утвержден, новые цены начнут действовать уже с 1 июля.

Согласно проекту, планируется повысить цены на все услуги. Так, например, посещение общего отделения второго разряда будет стоить 340 рублей за двухчасовой сеанс. В настоящее время стоимость посещения составляет 260 рублей, но время посещения сокращено до полутора часов. Стоимость услуги для детей вырастет до 170 рублей за два часа, сейчас она составляет 130 рублей за полтора.

новые тарифыновые тарифы
новые тарифы
Фото: Проект постановления мэрии

За двухместный номер первого класса нужно будет заплатить 650 рублей за час, а за такой же номер, но более высокого класса — 750 рублей. Стоимость четырехместного номера высшего класса составит 1400 рублей за час. Время мытья в душевой кабине второго класса увеличится до 0,75 часа и будет стоить 160 рублей вместо 120 рублей за часовое посещение.

Ранее Город55 сообщал, что «Банное хозяйство» в Омске преобразуют в акционерное общество. В результате 100% акций останутся в муниципальной собственности. Это позволит банному комплексу продолжать работу.

Напомним, что недавно в Омске выставили на продажу банный комплекс, расположенный на улице Приветливой недалеко от ТЦ «Мега». Его стоимость составляет 42 миллиона рублей. На территории комплекса расположены три двухэтажных дома, зона для приготовления блюд на мангале, домик для охраны и подсобные помещения.

Депутаты дали согласие. Омское «Банное хозяйство» преобразуют в акционерное общество
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