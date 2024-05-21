Как отразится на студентах и работодателях России отказ от бакалавра

Разговоры об отказе от Болонской системы начались еще два года назад, когда началась спецоперация. В 2022 году решили на этом фоне провести эксперимент в шести вузах. Студенты инженерных специальностей стали учиться по старой-новой системе образования. Абитуриенты в этих учебных заведениях уже этим летом будут поступать по-новому.