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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

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Как отразится на студентах и работодателях России отказ от бакалавра

21 мая 2024, 13:30
Фото: Город55
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В 2024 году Россия собирается отречься от европейской системы образования. На место бакалавру придет высшее образование и специализированное высшее. Как изменения грядут в образовательной сфере и как будут трудоустраиваться новоиспеченные специалисты. Подробности — в материале Города55.

Разговоры об отказе от Болонской системы начались еще два года назад, когда началась спецоперация. В 2022 году решили на этом фоне провести эксперимент в шести вузах. Студенты инженерных специальностей стали учиться по старой-новой системе образования. Абитуриенты в этих учебных заведениях уже этим летом будут поступать по-новому.

По мнению научного руководителя Института развития образования ВШЭ Ирины Абанкиной, шести вузов недостаточно, чтобы понять, насколько эксперимент удачен. Вместе с тем у ректоров и работодателей более оптимистичный взгляд, потому что инженерные специальности востребованы, это практически гарантированный целевой набор.

Немного об плюсах и минусах целевого. Плюсы: у студентов есть возможность бесплатно обучаться и гарантированно устроиться на работу. Минусы — обратная сторона распределения.

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Фото: Город55

Те, кто сейчас учится по программе бакалавриата, закончат учебу по Болонской системе. В этом году абитуриенты еще будут поступать на бакалавриат, сообщили в Минобре.

Согласно новой системе высшего образования, для получения некоторых специальностей нужно учиться больше чем четыре года — пять и более лет. Например, к этому относится медицина, педагогика и инженерные науки. Об этом рассказал министр образования РФ Фальков в разговоре с ТАСС.

Говорят, что у учащихся по российской системе будут социальные гарантии, обязанности и ответственность как в программе бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры.

«Система образования достаточно консервативна. Постепенный переход к Болонской системе занял 15 лет, поэтому для введения другого формата тоже потребуется время. Однако, сочетая опыт советской системы и достижений российского образования, можно сделать проект на длительную перспективу», — заявил «НИ» ответственный секретарь Координационного совета Минобрнауки России, доцент МГУ Александр Макуренков.

Спикер отметил, что российская система образования должна признаваться за границей. Пилотный проект подразумевает:

  • два уровня высшего образования — базовое и специализированное (магистратура);
  • базовое — от 4 до 6 лет, магистратура — от 1 до 3 лет (в зависимости от направления подготовки, от конкретной квалификации, отрасли и т. д.);
  • обучение в магистратуре после базового высшего образования не будет считаться вторым высшим;
  • аспирантура выделена в отдельный уровень профессионального образования.

Составителям российской программы нужно будет сделано многое, в том числе переписывать учебные планы, программы и пересчитывать стоимость программ.

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#Алина Ясинская#Общество#Образование#Россия#Вуз#Новости#Поступление в вуз
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