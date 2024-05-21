Как отразится на студентах и работодателях России отказ от бакалавра

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Разговоры об отказе от Болонской системы начались еще два года назад, когда началась спецоперация. В 2022 году решили на этом фоне провести эксперимент в шести вузах. Студенты инженерных специальностей стали учиться по старой-новой системе образования. Абитуриенты в этих учебных заведениях уже этим летом будут поступать по-новому.
По мнению научного руководителя Института развития образования ВШЭ Ирины Абанкиной, шести вузов недостаточно, чтобы понять, насколько эксперимент удачен. Вместе с тем у ректоров и работодателей более оптимистичный взгляд, потому что инженерные специальности востребованы, это практически гарантированный целевой набор.
Немного об плюсах и минусах целевого. Плюсы: у студентов есть возможность бесплатно обучаться и гарантированно устроиться на работу. Минусы — обратная сторона распределения.
Те, кто сейчас учится по программе бакалавриата, закончат учебу по Болонской системе. В этом году абитуриенты еще будут поступать на бакалавриат, сообщили в Минобре.
Согласно новой системе высшего образования, для получения некоторых специальностей нужно учиться больше чем четыре года — пять и более лет. Например, к этому относится медицина, педагогика и инженерные науки. Об этом рассказал министр образования РФ Фальков в разговоре с ТАСС.
Говорят, что у учащихся по российской системе будут социальные гарантии, обязанности и ответственность как в программе бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры.
«Система образования достаточно консервативна. Постепенный переход к Болонской системе занял 15 лет, поэтому для введения другого формата тоже потребуется время. Однако, сочетая опыт советской системы и достижений российского образования, можно сделать проект на длительную перспективу», — заявил «НИ» ответственный секретарь Координационного совета Минобрнауки России, доцент МГУ Александр Макуренков.
Спикер отметил, что российская система образования должна признаваться за границей. Пилотный проект подразумевает:
Составителям российской программы нужно будет сделано многое, в том числе переписывать учебные планы, программы и пересчитывать стоимость программ.