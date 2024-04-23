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Студентам ОмГУ теперь будут выдавать матпомощь не чаще одного раза в семестр

Не чаще раза в семестр. В ОмГУ изменили правила предоставления матпомощи студентам

23 апреля 2024, 06:49
Фото: Город55

Студентам ОмГУ теперь будут выдавать матпомощь не чаще одного раза в семестр

Из-за обновления порядка оказания матпомощи заявления многих студентов, поданные в апреле, оказались отклоненными.

Студенты ОмГУ имени Достоевского оказались недовольны обновленным порядком оказания материальной помощи, который утвердили на ученом совете 29 марта 2024 года. Из-за того, что получить такую поддержку теперь можно не чаще одного раза в семестр по каждой категории нуждаемости, многие поданные обучающимися в апреле заявления оказались отклоненными. Хотя ранее студенты-бюджетники независимо от успеваемости могли каждый месяц претендовать на матпомощь.

В пресс-службе вуза Городу55 сообщили, что обновления потребовались для того, чтобы привести положение в соответствие с федеральным законодательством, уставом университета.

«Обращаем внимание на то, что материальная помощь не является ежемесячной обязательной выплатой, подобно заработной плате. В данном случае речь идет об оказании помощи нуждающимся студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пожар, лечение и т. д.)», — отметили в пресс-службе ОмГУ.

С новым порядком, по заверениям вуза, выплаты для студентов станут более существенными.

«Если раньше ежемесячные выплаты составляли 50-100 рублей, то сейчас те, кому действительно нужна помощь, могут получить от 3000 до 21000 рублей», — уточнили в пресс-службе университета.
Скриншот обновленного положенияСкриншот обновленного положения
Скриншот обновленного положения
Фото: ОмГУ имени Ф. М. Достоевского

Матпомощь на сумму 50-100 рублей студентам выплачивали, если они писали заявления всем факультетом без указания сложившейся ситуации. Хотя студенты, обучающиеся в ОмГУ на разных факультетах в разные годы, рассказали Городу55, что никогда не получали матпомощь меньше 450 рублей. Одной студентке за год — с марта 2023-го по март 2024-го — выдали матпомощь на общую сумму 14700 рублей. А в случае минимальной выплаты по 3 тысячи рублей каждый семестр, за год можно получить только 12 тысяч.

Пока сложно оценить, сколько именно студентов ОмГУ в апреле остались без материальной поддержки. В университете уточнили, что количество поданных, одобренных и отклоненных заявлений на получение матпомощи станет известно только в конце апреля после обработки всех протоколов.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что подчиненные ректора ОмГУ Сергея Замятина подписали «открытое письмо», в котором настаивают, что в диссертации Замятина нет некорректных заимствований.

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