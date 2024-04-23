Не чаще раза в семестр. В ОмГУ изменили правила предоставления матпомощи студентам

Матпомощь на сумму 50-100 рублей студентам выплачивали, если они писали заявления всем факультетом без указания сложившейся ситуации. Хотя студенты, обучающиеся в ОмГУ на разных факультетах в разные годы, рассказали Городу55, что никогда не получали матпомощь меньше 450 рублей. Одной студентке за год — с марта 2023-го по март 2024-го — выдали матпомощь на общую сумму 14700 рублей. А в случае минимальной выплаты по 3 тысячи рублей каждый семестр, за год можно получить только 12 тысяч.