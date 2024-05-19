Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

иллюстрация

В Усть-Ишимском районе Омской области организуют паромный подвоз провизии и лекарств

19 мая 2024, 12:39
Фото: 1MI
иллюстрация

Доставку еды и лекарств в Усть-Ишимский район Омской области осуществят паромами

Таким образом муниципальные власти планируют перебрасывать все необходимое для людей на подтопленных территориях: топливо, почту, корм для скота.

Соответствующее сообщение разместили в официальной группе «Администрация Усть-Ишимского района» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщается, первые рейсы паром осуществил уже сегодня — далее их будут повторять дважды в сутки.

Маршрут парома насчитывает всего два населенных пункта, но как отмечается в сообщении, их достаточно для осуществления логистики: судно отправляется от причала села Утускун и направляется в деревню Ильчебага, соответственно из Утускуна можно добраться до Никольска, а уже оттуда, на государственном пароме, добраться до Усть-Ишима.

Напомним, ранее Город55 сообщал о прекращении повышения уровня воды в районе Усть-Ишимской распределительной электростанции, поставляющей электроэнергию в 35 поселков района.

Хорошие новости. В Омской области остановился прилив воды к Усть-Ишимской РЭС
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омская область#ВКонтакте#Электроэнергия#Топливо#Лекарства#Логистика#Населенные пункты#Почта#Рейсы парома#Поселки#Провизия
Подпишитесь
Владимир Путин поручил восстановить пострадавшие в паводке дома Омской области
Сегодня, 04:40
Кандидатуру омича Юрия Иваненко выдвинули на должность Зампреда Верховного суда РФ
Сегодня, 11:25
Жители района Омской области простились с Максимом Билашом, погибшим на СВО
Сегодня, 04:19
Фон нестабилен. Специалисты пообещали омичам несколько дней магнитных бурь
Сегодня, 06:44
Хорошие новости. В Омской области остановился прилив воды к Усть-Ишимской РЭС
Сегодня, 07:23
Губернатор Омской области сообщил о прекращении подъема уровня воды в Усть-Ишиме
Сегодня, 03:16
"