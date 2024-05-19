В Усть-Ишимском районе Омской области организуют паромный подвоз провизии и лекарств

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Соответствующее сообщение разместили в официальной группе «Администрация Усть-Ишимского района» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщается, первые рейсы паром осуществил уже сегодня — далее их будут повторять дважды в сутки.
Маршрут парома насчитывает всего два населенных пункта, но как отмечается в сообщении, их достаточно для осуществления логистики: судно отправляется от причала села Утускун и направляется в деревню Ильчебага, соответственно из Утускуна можно добраться до Никольска, а уже оттуда, на государственном пароме, добраться до Усть-Ишима.
Напомним, ранее Город55 сообщал о прекращении повышения уровня воды в районе Усть-Ишимской распределительной электростанции, поставляющей электроэнергию в 35 поселков района.