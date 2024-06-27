gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Населенные пункты

Выбрать дату
2024
Сразу в 10 омских селах у коров нашли опасное заболевание и ввели карантин
27 июня, 10:57
Оценивают ущерб. Уровень воды в районе села Усть-Ишим упал до отметки 847 сантиметров
13 июня, 03:58
Теперь 10 тысяч. В Омской области педагогам повысили выплаты за классное руководство
20 мая, 04:38
В Усть-Ишимском районе Омской области организуют паромный подвоз провизии и лекарств
19 мая, 12:39
Виталий Хоценко: В Омской области построят 62 базовые станции сотовой связи
12 апреля, 06:07
2023
Сибиряков предупредили о включении громкоговорителей
Жители Новокузнецка три дня подряд будут слушать звуки сирен.
28 ноября 2023, 05:09
Деньги в банках, коммунальная катастрофа и Кудук-Чилик. Омск сегодня
31 октября 2023, 13:57
«Долой Тупицыно». В России хотят запретить оскорбительные названия населенных пунктов
19 октября 2023, 10:50
Не Приветное, а Приветная. В Омской области нашли 37 именований с ошибками
Под пристальное внимание управления Росреестра попали интерактивные карты и дорожные указатели с названиями населенных пунктов.
22 марта 2023, 06:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика