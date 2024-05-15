Топ советов, как посадить и вырастить клубнику

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Учитывайте при выборе сорта несколько моментов:
Многие также покупают готовые стартеры. Этот вариант подразумевает посадку спящего саженца в грунт. У него уже развита корневая система, есть зеленые листья, но почки пока не распустились и только набухают. Существует два основных вида рассады, которую можно использовать в том числе на своем садовом участке:
Весной дачники пересаживают саженцы в открытый грунт, когда на улице стабильно тепло. Осенью клубнику высаживают до заморозков. Во втором случае ягоду придется ждать дольше.
На юге России пересадку организуют уже в конце февраля или начале марта. В средней полосе сезон высадки в открытый грунт начинается в конце апреля-мае, когда температура держится на уровне +8… +10 градусов. Отметим, что чем севернее, тем позже начинается сезон весенний высадки.
В течение сезона ухаживайте за клубничной грядкой и готовьте ее к холодам. Средняя продолжительность жизнь одной клубничной грядки — до четырех лет.
Поливайте клубнику раз в три дня или по мере высыхания почвы. В холода лучше этого не делать, иначе есть риск появления гнили в корнях. Своевременно пропалывайте землю на грядках. К слову, от сорняков помогает геотекстиль — специальный укрывной материал.
Также важно подрезать побеги клубники. Их называют усами — это тонкие стебельки, которые разрастаются перед началом плодоношения и в конце лета. Обрезайте побеги в самом начале ягодного сезона и осенью. Используйте для этого секатор. Дело в том, что усы могут забрать на себя часть питательных веществ, что повлияет на объем урожая.
В преддверии холодов клубнику укрывают спанбондом. Лучше брать плотность 60 г на 1 кв м в один слой. Если зимы лютые, то стоит делать сразу два слоя.