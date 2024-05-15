Топ советов, как посадить и вырастить клубнику

Также важно подрезать побеги клубники. Их называют усами — это тонкие стебельки, которые разрастаются перед началом плодоношения и в конце лета. Обрезайте побеги в самом начале ягодного сезона и осенью. Используйте для этого секатор. Дело в том, что усы могут забрать на себя часть питательных веществ, что повлияет на объем урожая.