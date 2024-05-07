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«Газпромнефть-СМ» представила эффективные сервисные решения промышленным предприятиям

«Газпромнефть-СМ» представила эффективные сервисные решения промышленным предприятиям

7 мая 2024, 07:15
Фото: Дмитрий Верхоробин
На Омском заводе смазочных материалов прошла технологическая конференция, в которой приняли участие специалисты из сферы транспорта и обслуживания техники, а также металлургии и агропромышленного сектора.

Эксперты «Газпромнефть — смазочные материалы» поделились опытом внедрения системы клиентских сервисов для предприятий ключевых отраслей экономики. В технологической конференции приняли участие представители сферы транспорта и обслуживания техники, а также металлургии и агропромышленного сектора.

В рамках мероприятия обсуждались перспективы рынка масел, технических жидкостей и пластичных смазок. Одним из важных вопросов конференции стало развитие сервисных опций для промышленного сектора.

«Газпромнефть-СМ» предлагает ассортимент многофункциональных инструментов, благодаря которым оборудование и темника будет стабильно работать во время эксплуатации смазочных материалов.

В цикл клиентского сопровождения входит консультация от эксперта по подбору продуктов и техподдержка, также диагностика механизмов и работа с дистрибьюторами по системе «единого окна» для оформления и отслеживания заказов.

«Высококачественные смазочные материалы гарантируют долгую и надежную работу даже самой сложной, специализированной техники. Вместе с продуктом наши партнеры получают комплекс цифровых и технологических сервисов. Мы тщательно разрабатываем инструменты, чтобы предложить бизнесу максимально эффективные решения. Благодаря партнерским встречам и конференциям мы можем лучше понять потребности предприятий и расширять спектр возможностей, которые отвечают их задачам», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.
«Газпромнефть-СМ» развивает партнерство с предприятиями Мордовии
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