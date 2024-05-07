«Газпромнефть-СМ» представила эффективные сервисные решения промышленным предприятиям

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Эксперты «Газпромнефть — смазочные материалы» поделились опытом внедрения системы клиентских сервисов для предприятий ключевых отраслей экономики. В технологической конференции приняли участие представители сферы транспорта и обслуживания техники, а также металлургии и агропромышленного сектора.
В рамках мероприятия обсуждались перспективы рынка масел, технических жидкостей и пластичных смазок. Одним из важных вопросов конференции стало развитие сервисных опций для промышленного сектора.
«Газпромнефть-СМ» предлагает ассортимент многофункциональных инструментов, благодаря которым оборудование и темника будет стабильно работать во время эксплуатации смазочных материалов.
В цикл клиентского сопровождения входит консультация от эксперта по подбору продуктов и техподдержка, также диагностика механизмов и работа с дистрибьюторами по системе «единого окна» для оформления и отслеживания заказов.
«Высококачественные смазочные материалы гарантируют долгую и надежную работу даже самой сложной, специализированной техники. Вместе с продуктом наши партнеры получают комплекс цифровых и технологических сервисов. Мы тщательно разрабатываем инструменты, чтобы предложить бизнесу максимально эффективные решения. Благодаря партнерским встречам и конференциям мы можем лучше понять потребности предприятий и расширять спектр возможностей, которые отвечают их задачам», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.