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«Газпромнефть-СМ» развивает партнерство с предприятиями Мордовии

«Газпромнефть-СМ» развивает партнерство с предприятиями Мордовии

26 апреля 2024, 07:25
Фото: Дмитрий Верхоробин
В Мордовии высококачественные масла предприятия используются для широкого спектра автомобильной техники: от легкового до коммерческого транспорта.

«Газпромнефть — смазочные материалы» совместно с правительством Республики Мордовия выступила организатором экспертной площадки для представителей промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и жилищно-коммунальных предприятий. Участники обсудили вопрос обеспечения региона смазочными материалами, а также направления для расширения сотрудничества.

Мероприятие состоялось в рамках реализации действующего соглашения с регионом о поставках автомобильных и индустриальных масел. Ассортимент смазочных материалов «Газпромнефть-СМ» включает свыше 1000 видов востребованной во всех секторах экономики продукции. Собственные производственные мощности компании и научно-исследовательская база позволяют гибко реагировать на потребности рынка и обеспечивать своевременные поставки.

В Мордовии высококачественные масла «Газпромнефть-СМ» используются для широкого спектра автомобильной техники: от легкового до коммерческого транспорта. Продукция применяется в сложном специализированном оборудовании и механизмах, которые задействованы в крупнейших производствах региона.

«Один из ключевых потребителей масел „Газпромнефть-СМ“ в Мордовии сегодня — сельскохозяйственный сектор. 70% предприятий, задействованных в агропромышленном комплексе, используют нашу продукцию для бесперебойной работы техники. Эффективность партнерства обусловлена, помимо прочего, подходом к взаимодействию. Наши клиенты получают не просто высококачественный продукт, а комплексное решение, которое включает последующее сервисное обслуживание», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
«Мордовия — регион с активно развивающимся сельским хозяйством: в 2023 году АПК республики установил исторический рекорд по урожайности зерна. Рост производства влечет за собой увеличение потребностей, которые мы сможем закрывать, в том числе благодаря таким надежным стратегическим партнерам, как „Газпромнефть-СМ“», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Антон Илюшкин.
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Газпром нефть#Производство#Новости#Предприятие#Масло#Партнерство
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