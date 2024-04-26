«Газпромнефть-СМ» развивает партнерство с предприятиями Мордовии

Мероприятие состоялось в рамках реализации действующего соглашения с регионом о поставках автомобильных и индустриальных масел. Ассортимент смазочных материалов «Газпромнефть-СМ» включает свыше 1000 видов востребованной во всех секторах экономики продукции. Собственные производственные мощности компании и научно-исследовательская база позволяют гибко реагировать на потребности рынка и обеспечивать своевременные поставки.