«Здесь утонул человек». Омским депутатам рассказали о безопасности на пляжах

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
На сегодняшнем заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка речь шла в том числе о безопасности на воде. Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в составе департамента общественной безопасности мэрии Артем Широкорад рассказал депутатам о том, как администрация готовится к пляжному сезону.
Город55 уже пересказывал содержание этого доклада. Пляжи должны официально открыться 1 июня, на них появятся спасательные посты и наблюдательные вышки, будут дежурить матросы-спасатели. С помощью информационных стендов и красных флагов отдыхающих будут предупреждать о том, что купание запрещено.
На вопрос депутата Ивана Березина о том, приняты ли какие-то новые по сравнению с прошлым годом меры, Широкорад ответил, что созданы мобильные проверяющие группы, на местах трагических происшествий устанавливаются баннеры с надписью «Здесь утонул человек».
— Мы попросили судоходство установить буи над ямой у Советского пляжа, — рассказал чиновник, — но буквально сегодня получили отказ: такие буи будут дезориентировать суда…
Теперь администрация выясняет, реально ли засыпать эту яму, над которой уже не раз тонули люди. По-видимому, быстрых решений здесь не будет: в течение сезона будет разве что получен ответ на вопрос, заданный специалистам в конце 2023 года.
От депутатов в этой ситуации каких-то решений не требовалось, так что они приняли доклад к сведению. То же самое, по-видимому, сделает и весь созыв городского Совета на ближайшем пленарном заседании.