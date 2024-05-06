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Published Сегодня, 09:58

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Updated Сегодня, 10:00

Омским чиновникам отказали в установке буев над местом, где тонут люди

«Здесь утонул человек». Омским депутатам рассказали о безопасности на пляжах

6 мая 2024, 09:58
Фото: 1MI

Омским чиновникам отказали в установке буев над местом, где тонут люди

Теперь будет прорабатываться вопрос о засыпке ямы в речном дне.

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка речь шла в том числе о безопасности на воде. Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в составе департамента общественной безопасности мэрии Артем Широкорад рассказал депутатам о том, как администрация готовится к пляжному сезону.

Город55 уже пересказывал содержание этого доклада. Пляжи должны официально открыться 1 июня, на них появятся спасательные посты и наблюдательные вышки, будут дежурить матросы-спасатели. С помощью информационных стендов и красных флагов отдыхающих будут предупреждать о том, что купание запрещено.

На вопрос депутата Ивана Березина о том, приняты ли какие-то новые по сравнению с прошлым годом меры, Широкорад ответил, что созданы мобильные проверяющие группы, на местах трагических происшествий устанавливаются баннеры с надписью «Здесь утонул человек».

— Мы попросили судоходство установить буи над ямой у Советского пляжа, — рассказал чиновник, — но буквально сегодня получили отказ: такие буи будут дезориентировать суда…

Теперь администрация выясняет, реально ли засыпать эту яму, над которой уже не раз тонули люди. По-видимому, быстрых решений здесь не будет: в течение сезона будет разве что получен ответ на вопрос, заданный специалистам в конце 2023 года.

От депутатов в этой ситуации каких-то решений не требовалось, так что они приняли доклад к сведению. То же самое, по-видимому, сделает и весь созыв городского Совета на ближайшем пленарном заседании.

Стала известна дата открытия пляжей в Омске
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Купание#Пляжи#ДОБ
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