Тайные подземные ходы, чудесное спасение от холеры и исчезновение рощи из города

Улица Ленина является «визитной карточкой» Омска. Сейчас без нее трудно представить город, но у омичей XIX века ее строительство вызывало негодование. Жители не могли примириться с новой улицей несколько лет. Дело в том, что изначально на этом месте была роща, которая очень полюбилась горожанам. На последнем ее участке даже устроили торжественное гуляние в честь прощания с любимым местом для прогулок.