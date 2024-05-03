Тайные подземные ходы, чудесное спасение от холеры и исчезновение рощи из города

Posted 3 мая, 10:32
Published 3 мая, 10:32
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
«Пушка» расположена на месте слияния Оми и Иртыша. Достопримечательность установлена в 1996 году на предполагаемом месте высадки основателя города — полковника Ивана Бухгольца. Возраст достопримечательности датируется XVIII веком, что делает ее «ровесницей» Омска. Традиционно, молодожены, по пути в ЗАГС, расположенный в нескольких метрах от Речного вокзала, оставляют на цепи около памятника «замки любви».
Интересный факт: Не каждый догадается, что «Пушка» является не скульптурой, а действующим орудием.
Где находится: Набережная им. академика Альберта Каримова.
«Держава» расположена на площади Бухгольца с 1997 года и является неотъемлемым символом города. Скульптура символизирует единство народов и начало зарождения новой культуры. «Шар» также известен своими «попытками» оставить свое законное место. Из-за сильного ветра конструкцию не раз сносило, что породило множество шуток про «попытку покинуть Омск».
В настоящее время «шар» является излюбленной площадкой для бегунов и велосипедистов, которые часто прокладывают свой маршрут по дорожкам, окружающим памятник.
Лайфхак: по предположениям, именно в этом месте было начато строительство Омской крепости. На шаре изображены моменты из истории освоения Сибири первопроходцами, которые можно изучить, прогуливаясь вокруг скульптуры. Так как конкретного описания каждого рисунка у нас не осталось, трактовать их можно по-своему.
Где находится: Площадь Бухгольца.
Сдача моста была приурочена к 50-летию советской власти, что и дало название конструкции. Это третий мост, построенный в этой точке. Предыдущие конструкции менялись и убирались из-за ветхости. В хорошую погоду под «Юбилейным» видны остатки его предшественников.
Именно на декоративные особенности предыдущих мостов опирались архитекторы при разработке зданий на нынешней улице Ленина. Можно сказать, что именно прародители этого городского памятника повлияли на внешний вид одной из самых главных исторических площадок города.
Интересный факт: Некоторые считают, что под этим мостом расположены тайные подземные ходы, которые скрывают секреты города.
Лайфхак: мост является смотровой площадкой, с которой открывается вид на исторический центр города. В праздничные дни мост становится пешеходным.
Где находится: ул. Ленина.
Улица Ленина является «визитной карточкой» Омска. Сейчас без нее трудно представить город, но у омичей XIX века ее строительство вызывало негодование. Жители не могли примириться с новой улицей несколько лет. Дело в том, что изначально на этом месте была роща, которая очень полюбилась горожанам. На последнем ее участке даже устроили торжественное гуляние в честь прощания с любимым местом для прогулок.
Неофициальное название улицы, распространенное у местных жителей уже не один десяток лет — Любинский проспект. Его дали в честь жены генерал-губернатора — Любочки. Девушку очень любили ее современники за доброту и бескорыстность, даже рощу было принято называть «Любиной». Несмотря на такую популярность, это название улицы не указывалось ни в одном официальном документе за всю историю ее существования.
Сейчас улица Ленина стала для современного омича таким же местом проведения досуга, каким была роща для жителей города более ста лет назад. Именно сюда спешит молодежь в пятницу вечером.
Лайфхак: в одной из арок (ул. Ленина, 13) находится Камергерский переулок, который отлично подходит для фотосессий.
Где находится: ул. Ленина.
Восстановленный памятник архитектуры XIX века, расположенный в историческом центре города. Причина заложения постройки остается спорной темой до сих пор. Известно только, что она была создана с целью предотвращения «черной полосы» в жизни Омска. По некоторым источникам, часовня помогла жителям города избавиться от эпидемии холеры. В других записях остались факты про неурожай и голод, которые послужили поводом для ее строительства.
К сожалению, настоящая часовня была снесена в начале ХХ века и сейчас мы видим только ее реконструкцию. Современная постройка отличается от изначальной задумки архитектора, но это не мешает ей дополнять исторический центр.
Интересный факт: до реконструкции на месте часовни располагался фотосалон.
Где находится: ул. Ленина, 5к1.
Старейший театр города, который расположился на улице Ленина. Стоит отметить, что Омск называют сибирской столицей театров, а ведь именно омичи повлияли на зарождение и сохранения театра в своем городе. Изначально, именно жители Омска собрали средства на создание театра в 1872 году. Сюда приезжали труппы из других городов, проводились фестивали, ставились известные пьесы.
Через несколько лет деревянная постройка сгорела. Это поставило под вопрос дальнейшую театральную жизнь Омска. У города не хватало денег на новое здание, и омичи могли остаться без любимой сцены. Тогда жители снова собственными силами собрали недостающие средства на реставрацию и вернули в город театральные вечера.
Интересный факт: пока у театральной труппы не было нового здания, спектакли приходилось играть в неудобном цирковом помещении.
Где находится: ул Ленина, 8а.