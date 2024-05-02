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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Омичи пожаловались на загрязненный пылью воздух в микрорайоне Порт-Артур

«Задыхаемся». Омичи пожаловались на обилие пыли рядом со школой и жилыми домами

2 мая 2024, 09:04
Фото: Предоставлено Городу55

Омичи пожаловались на загрязненный пылью воздух в микрорайоне Порт-Артур

Жительница микрорайона Порт-Артур рассказала, что рядом со школой и жилыми домами регулярно высыпают пыль, что сильно загрязняет воздух.

С жалобой на проблему омичка обратилась в редакцию Города55. Женщина проживает в микрорайоне Порт-Артур в Ленинском округе, жители которого, по ее словам, вынуждены задыхаться в пыли.

«ЛАО, Порт Артур, неоднократно высыпают пыль, везде эти кучки грязи, в данный момент напротив школы №68, почему это допускается? Потом все высыхает, и мы задыхаемся от пыли», — рассказала местная жительница.
Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, что в середине прошлого месяца жители дома на улице 2-й Трамвайной столкнулись с похожей проблемой. Дорога рядом со строением погрязла в грязи, из-за чего по ней не могли передвигаться ни автомобили, ни пешеходы.

Только на внедорожнике. В Омске дорога у жилого дома погрязла в грязи
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Загрязнение#Грязь#Пыль#Жалоба#Загрязнение природы#Загрязнение окружающей среды
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