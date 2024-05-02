«Задыхаемся». Омичи пожаловались на обилие пыли рядом со школой и жилыми домами

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
С жалобой на проблему омичка обратилась в редакцию Города55. Женщина проживает в микрорайоне Порт-Артур в Ленинском округе, жители которого, по ее словам, вынуждены задыхаться в пыли.
«ЛАО, Порт Артур, неоднократно высыпают пыль, везде эти кучки грязи, в данный момент напротив школы №68, почему это допускается? Потом все высыхает, и мы задыхаемся от пыли», — рассказала местная жительница.
Напомним, что в середине прошлого месяца жители дома на улице 2-й Трамвайной столкнулись с похожей проблемой. Дорога рядом со строением погрязла в грязи, из-за чего по ней не могли передвигаться ни автомобили, ни пешеходы.