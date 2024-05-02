Омский НПЗ провел инженерную квест-олимпиаду для старшеклассников региона

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В омском государственном техническом университете прошла девятая мультидисциплинарная квест-олимпиада ОНПЗ для школьников. В теоретическом и практическом этапах сразились более ста учащихся 10-х классов, одаренных в физике и химии.
Задания для старшеклассников подготовили эксперты Омского НПЗ и политеха. На одном из этапов квеста — научных приключениях команды космической станции — школьникам нужно было определить, сколько топлива необходимо для запуска ракеты, рассчитать объем кислорода для космонавтов и решить другие прикладные задачи физико-химической направленности.
«Преподаватели технического университета с удовольствием участвуют в организации профориентационных мероприятий Омского НПЗ. Благодаря этому мы находим большое количество талантливых школьников, которые в дальнейшем могут поступить к нам на базовую кафедру „Газпром нефти“ и развить свои умения», — отметил и. о. ректора ОмГТУ Павел Коргагин.
По словам Корчагина, благодаря сотрудничеству с крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием вуз может реализовывать интересные проекты для будущих студентов.
«Современные автоматизированные предприятия, такие как Омский НПЗ, нуждаются в притоке высококлассных молодых специалистов. Мы работаем с молодежью со школьной скамьи: помогаем в профориентации, формировании навыков практического применения знаний. Это вклад в будущий технологический потенциал страны. Рассчитываем на то, что участники программы „Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ“ выберут для себя профессию в сфере нефтепереработки», — сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Все лауреаты конкурса получили от предприятия призы и приглашения на другие образовательные мероприятия. Команде победителей ОНПЗ вручил в качестве подарка мультимедийное оборудование для учебного заведения. В будущем участники программы «Школа-ссуз/вуз — ОНПЗ» получат возможность поступить на базовую кафедру «Газпром нефти» в ОмГТУ.