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Омский НПЗ провел инженерную квест-олимпиаду для старшеклассников региона

Омский НПЗ провел инженерную квест-олимпиаду для старшеклассников региона

2 мая 2024, 06:30
Фото: Римма Злацовская
Десятиклассники, одаренные в физике и химии, выполняли составленные экспертами ОНПЗ и ОмГТУ задания.

В омском государственном техническом университете прошла девятая мультидисциплинарная квест-олимпиада ОНПЗ для школьников. В теоретическом и практическом этапах сразились более ста учащихся 10-х классов, одаренных в физике и химии.

Задания для старшеклассников подготовили эксперты Омского НПЗ и политеха. На одном из этапов квеста — научных приключениях команды космической станции — школьникам нужно было определить, сколько топлива необходимо для запуска ракеты, рассчитать объем кислорода для космонавтов и решить другие прикладные задачи физико-химической направленности.

«Преподаватели технического университета с удовольствием участвуют в организации профориентационных мероприятий Омского НПЗ. Благодаря этому мы находим большое количество талантливых школьников, которые в дальнейшем могут поступить к нам на базовую кафедру „Газпром нефти“ и развить свои умения», — отметил и. о. ректора ОмГТУ Павел Коргагин.

По словам Корчагина, благодаря сотрудничеству с крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием вуз может реализовывать интересные проекты для будущих студентов.

«Современные автоматизированные предприятия, такие как Омский НПЗ, нуждаются в притоке высококлассных молодых специалистов. Мы работаем с молодежью со школьной скамьи: помогаем в профориентации, формировании навыков практического применения знаний. Это вклад в будущий технологический потенциал страны. Рассчитываем на то, что участники программы „Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ“ выберут для себя профессию в сфере нефтепереработки», — сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Все лауреаты конкурса получили от предприятия призы и приглашения на другие образовательные мероприятия. Команде победителей ОНПЗ вручил в качестве подарка мультимедийное оборудование для учебного заведения. В будущем участники программы «Школа-ссуз/вуз — ОНПЗ» получат возможность поступить на базовую кафедру «Газпром нефти» в ОмГТУ.

Омские школьники при поддержке ОНПЗ создали уникальные инженерные проекты
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#Юлия Истомина#Образование#Омск#Омская область#Школьники#Олимпиада#Новости#ОНПЗ#Олег Белявский#ОмГТУ
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