Омский НПЗ провел инженерную квест-олимпиаду для старшеклассников региона

«Современные автоматизированные предприятия, такие как Омский НПЗ, нуждаются в притоке высококлассных молодых специалистов. Мы работаем с молодежью со школьной скамьи: помогаем в профориентации, формировании навыков практического применения знаний. Это вклад в будущий технологический потенциал страны. Рассчитываем на то, что участники программы „Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ“ выберут для себя профессию в сфере нефтепереработки», — сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.