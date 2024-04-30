Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Иллюстрация

Попросили коды из смс. Омичка набрала кредитов и отправила мошенникам 1,4 млн

30 апреля 2024, 06:02
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка поверила аферистам и отправила им 1,4 млн рублей кредитных денег

Заявительница поняла, что ее обманули, когда в очередном банке, где она пыталась взять новый кредит, ей отказали в займе.

В Омске в УМВД № 1 обратилась 28-летняя жительница Кировского округа. Девушка рассказала полицейским, что ее обманули мошенники на 1,4 млн рублей.

Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником компании сотовой связи. Аферист сообщил, что на имя омички оформили телефонный номер. Мошенник просил продиктовать код из смс. Следом поступил звонок от «представителя банка», который рассказал, что на девушку пытаются оформить кредит. Чтобы аннулировать заявку, омичке предстояло самой взять деньги в банке, а после перевести их на «безопасный счет».

В течение нескольких дней потерпевшая оформляла кредиты в разных коммерческих организациях и отправляла деньги мошенникам. Заявительница поняла, что ее обманули, когда в очередном банке, где она пыталась взять новый кредит, ей отказали в займе.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске мужчина лишился 1,2 млн после разговора с аферистами.

Классическая схема. Омич отправил мошенникам почти 1,2 млн рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Омск#Мошенничество#Кредит#Банк#Обман
Подпишитесь
Разбирают завалы. Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка
Вчера, 03:59
Трассу Омск-Тюмень перекрыли для грузовиков из-за паводка
Сегодня, 03:09
В Омской области отремонтируют дороги. Рассказываем, где появится новый асфальт
Сегодня, 04:43
Бани в деревянных теремах. В Омске выставили на продажу базу отдыха за 42 млн
Сегодня, 05:28
Стало известно состояние омички, которую придавило торговой палаткой
Сегодня, 06:49
В три этапа. В омском ЖК «Прибрежный-2» появится еще один дом с подземной стоянкой
Сегодня, 05:47
"