Попросили коды из смс. Омичка набрала кредитов и отправила мошенникам 1,4 млн

Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником компании сотовой связи. Аферист сообщил, что на имя омички оформили телефонный номер. Мошенник просил продиктовать код из смс. Следом поступил звонок от «представителя банка», который рассказал, что на девушку пытаются оформить кредит. Чтобы аннулировать заявку, омичке предстояло самой взять деньги в банке, а после перевести их на «безопасный счет».