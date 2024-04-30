Попросили коды из смс. Омичка набрала кредитов и отправила мошенникам 1,4 млн

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В Омске в УМВД № 1 обратилась 28-летняя жительница Кировского округа. Девушка рассказала полицейским, что ее обманули мошенники на 1,4 млн рублей.
Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником компании сотовой связи. Аферист сообщил, что на имя омички оформили телефонный номер. Мошенник просил продиктовать код из смс. Следом поступил звонок от «представителя банка», который рассказал, что на девушку пытаются оформить кредит. Чтобы аннулировать заявку, омичке предстояло самой взять деньги в банке, а после перевести их на «безопасный счет».
В течение нескольких дней потерпевшая оформляла кредиты в разных коммерческих организациях и отправляла деньги мошенникам. Заявительница поняла, что ее обманули, когда в очередном банке, где она пыталась взять новый кредит, ей отказали в займе.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске мужчина лишился 1,2 млн после разговора с аферистами.