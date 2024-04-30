Классическая схема. Омич отправил мошенникам почти 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В полицию Омска с заявлением о мошенничестве обратился 63-летний житель Кировского округа. Мужчина перевел аферистам 1 175 000 рублей.
Мошенники действовали по классической схеме. Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы мониторинга. Мужчине рассказали, что к его банковскому счету получили доступ злоумышленники. Чтобы обезопасить свои сбережения, необходимо было следовать инструкции. По наводке мошенников омич перевел деньги на «безопасный счет». Когда потерпевший понял, что его обманули, отправился в полицию.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Всего за прошедшие сутки в Омской области зарегистрировали 9 случаев дистанционного хищения денег.