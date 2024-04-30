Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Иллюстрация

Классическая схема. Омич отправил мошенникам почти 1,2 млн рублей

30 апреля 2024, 03:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске мужчина лишился 1,2 млн после разговора с аферистами

Потерпевшему позвонил псевдосотрудник службы мониторинга и убедил перевести деньги на «безопасный счет».

В полицию Омска с заявлением о мошенничестве обратился 63-летний житель Кировского округа. Мужчина перевел аферистам 1 175 000 рублей.

Мошенники действовали по классической схеме. Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы мониторинга. Мужчине рассказали, что к его банковскому счету получили доступ злоумышленники. Чтобы обезопасить свои сбережения, необходимо было следовать инструкции. По наводке мошенников омич перевел деньги на «безопасный счет». Когда потерпевший понял, что его обманули, отправился в полицию.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Всего за прошедшие сутки в Омской области зарегистрировали 9 случаев дистанционного хищения денег.

Читайте также:
Попалась на удочку мошенников. Пожилая омичка потеряла миллион на «инвестициях»«Родственник в беде». Омский суд накажет мошенника-курьера за обман пенсионеркиНаживались за счет пенсионеров. Омский суд отправил мошенников в колонию
#Евгений Игишев#Происшествия#Полицейские#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#Мошенники
Подпишитесь
Разбирают завалы. Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка
Вчера, 03:59
Трассу Омск-Тюмень перекрыли для грузовиков из-за паводка
Сегодня, 03:09
В Омской области отремонтируют дороги. Рассказываем, где появится новый асфальт
Сегодня, 04:43
Бани в деревянных теремах. В Омске выставили на продажу базу отдыха за 42 млн
Сегодня, 05:28
Стало известно состояние омички, которую придавило торговой палаткой
Сегодня, 06:49
В три этапа. В омском ЖК «Прибрежный-2» появится еще один дом с подземной стоянкой
Сегодня, 05:47
"