Классическая схема. Омич отправил мошенникам почти 1,2 млн рублей

Мошенники действовали по классической схеме. Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы мониторинга. Мужчине рассказали, что к его банковскому счету получили доступ злоумышленники. Чтобы обезопасить свои сбережения, необходимо было следовать инструкции. По наводке мошенников омич перевел деньги на «безопасный счет». Когда потерпевший понял, что его обманули, отправился в полицию.