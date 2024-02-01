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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

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В Омской области подняли оклады врачам и медперсоналу

1 февраля 2024, 11:18
Фото: 1MI
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Размеры рекомендуемых окладов зависят от квалификационной категории.

Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич 30 января подписал приказ, который устанавливает рекомендуемые размеры окладов медицинских работников.

Согласно документу, оклад медперсонала первого уровня составит 13 700 рублей, среднего уровня — от 14 200 до 16 900 рублей в зависимости от квалификационного уровня.

Оклады врачей и провизоров будут варьироваться в пределах от 24 300 до 28 900 рублей, также в зависимости от квалификации, а оклады руководителей структурных подразделений — от 32 000 до 35 500 рублей.

Для сравнения, в 2022 году экс-министр областного минздрава Мураховский устанавливал рекомендуемые оклады для медперсонала в размере от 12 350 до 13 350 рублей, для врачей и провизоров — 17 000 рублей.

В ноябре прошлого года Омскстат опубликовал данные о средней зарплате медицинских работников в Омской области. Так, согласно статистике, врачи и работники медучреждений, имеющие высшее медицинское образование, в среднем зарабатывают 77 918 рублей в месяц, средний медперсонал — 38 206 рублей, младший персонал — 35 956 рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Заксобрании Омской области месячный фонд оплаты труда помощников депутата увеличили до 96 210 рублей. Это связано с изменением МРОТ.

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#Общество#Омск#Врачи#Руководители#Евгений Игишев#Омской области#Артем Наркевич
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