В Омской области подняли оклады врачам и медперсоналу

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич 30 января подписал приказ, который устанавливает рекомендуемые размеры окладов медицинских работников.
Согласно документу, оклад медперсонала первого уровня составит 13 700 рублей, среднего уровня — от 14 200 до 16 900 рублей в зависимости от квалификационного уровня.
Оклады врачей и провизоров будут варьироваться в пределах от 24 300 до 28 900 рублей, также в зависимости от квалификации, а оклады руководителей структурных подразделений — от 32 000 до 35 500 рублей.
Для сравнения, в 2022 году экс-министр областного минздрава Мураховский устанавливал рекомендуемые оклады для медперсонала в размере от 12 350 до 13 350 рублей, для врачей и провизоров — 17 000 рублей.
В ноябре прошлого года Омскстат опубликовал данные о средней зарплате медицинских работников в Омской области. Так, согласно статистике, врачи и работники медучреждений, имеющие высшее медицинское образование, в среднем зарабатывают 77 918 рублей в месяц, средний медперсонал — 38 206 рублей, младший персонал — 35 956 рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Заксобрании Омской области месячный фонд оплаты труда помощников депутата увеличили до 96 210 рублей. Это связано с изменением МРОТ.