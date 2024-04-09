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Published Сегодня, 08:16

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Updated Сегодня, 08:28

Пока здание скрыто за трехметровым забором

Очередной самострой? В Омске на Красном Пути без разрешения возвели здание

9 апреля 2024, 08:16
Фото: Евгений Игишев / Город55
Пока здание скрыто за трехметровым забором

В Омске на остановке «Сибзавод» построили здание без разрешения мэрии

Земля предназначена для коммунального обслуживания.

Город55 обратил внимание на строящееся здание на улице Красный Путь рядом с остановкой «Сибзавод». Объект вплотную примыкает к помещению, в котором расположены магазин Tupperware и кафе «Лапша».

Отметим, что постройка скрыта за трехметровым забором. При этом видно, что панели здания относительно новые, а щели заделаны свежей пеной. Согласно кадастровой карте, участок относится к землям поселений и предназначен для коммунального обслуживания.

Фото: Скриншот / Кадастровая карта egrp365

Город55 запросил информацию об участке и постройке в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска. Выяснилось, что в администрации не выдавали разрешения на строительство, земля при этом находится в частной собственности.

Фото: Город55

Изменение одного вида капитального строительства и использования на другой происходит в соответствии с градостроительным регламентом. Отметим, что на данном участке «коммунальное обслуживание» — один из видов разрешенного использования, но не единственный. Так пояснили в департаменте архитектуры.

Ранее Город55 рассказывал, что на улице Лермонтова участок между двумя девятиэтажками планируют отдать под строительство магазина.

Крохотный участок между двумя жилыми девятиэтажками в Омске хотят отдать под магазин
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#Омск#Мэрия#Строительство#Земля#Самострой#Кафе#Забор#Евгений Игишев#Департамент архитектуры и градостроительства#Город55
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