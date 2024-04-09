Очередной самострой? В Омске на Красном Пути без разрешения возвели здание

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Город55 обратил внимание на строящееся здание на улице Красный Путь рядом с остановкой «Сибзавод». Объект вплотную примыкает к помещению, в котором расположены магазин Tupperware и кафе «Лапша».
Отметим, что постройка скрыта за трехметровым забором. При этом видно, что панели здания относительно новые, а щели заделаны свежей пеной. Согласно кадастровой карте, участок относится к землям поселений и предназначен для коммунального обслуживания.
Город55 запросил информацию об участке и постройке в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска. Выяснилось, что в администрации не выдавали разрешения на строительство, земля при этом находится в частной собственности.
Изменение одного вида капитального строительства и использования на другой происходит в соответствии с градостроительным регламентом. Отметим, что на данном участке «коммунальное обслуживание» — один из видов разрешенного использования, но не единственный. Так пояснили в департаменте архитектуры.
Ранее Город55 рассказывал, что на улице Лермонтова участок между двумя девятиэтажками планируют отдать под строительство магазина.