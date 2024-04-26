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Омскую фирму оштрафовали за срыв поставок горячего питания в школы

26 апреля 2024, 03:50
Фото: 1MI
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Директору компании СК «ИНКОС» внесли представление от прокуратуры.

Омскую фирму СК «ИНКОС» оштрафовали на 76 тысяч рублей за срыв поставок горячего питания в школы, а директор компании получил представление от прокуратуры.

По окончанию зимних каникул в 15 школах города сменились поставщики питания, однако вовремя горячие обеды для детей не привезли. Прокуратура нашла нарушения в работе ООО «СК „ИНКОС“. В результате компании предстоит выплатить штраф. Ранее УФАС также внес организацию в список недобросовестных поставщиков.

Согласно данным сайта Rusprofile, сервисная компания «Инкос» была зарегистрирована в 2006 году. Руководителем является Алексей Ермолин. По итогам 2023 года выручка организации составила 110 млн рублей, прибыль — 7,2 млн.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Прокуратура#Дети#Нарушение#Закупки#Административная ответственность#Горячее питание#Контрактная система
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