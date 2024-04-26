Омскую фирму оштрафовали за срыв поставок горячего питания в школы

По окончанию зимних каникул в 15 школах города сменились поставщики питания, однако вовремя горячие обеды для детей не привезли. Прокуратура нашла нарушения в работе ООО «СК „ИНКОС“. В результате компании предстоит выплатить штраф. Ранее УФАС также внес организацию в список недобросовестных поставщиков.