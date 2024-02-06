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Столовая

Голодные школьники. УФАС внесло омскую компанию в список недобросовестных поставщиков

6 февраля 2024, 02:28
Фото: 1MI
Столовая

В Омске УФАС наказало компанию из-за несоответствующего питания для школьников

В пресс-службе антимонопольной служба рассказали, что рассмотрели обращение от школы №120. Образовательное учреждение пожаловалось на компанию, которая отвечала за питание для учащихся.

Согласно предоставленной информации, ООО СК «Инкос» и школа №120 заключили контракт. Первая сторона в свою очередь отвечала за организацию питания для школьников 1-4 классов. Между заказчиком и исполнителем была договоренность, что 9 января 2024 года компания должна принять столовую и начать осуществлять свою деятельность. Но этого не произошло. «Инкос» также не обеспечило доставку горячего питания. Помимо этих нарушений, организация нарушала сроки поставки продуктов, в технологических картах были допущены ошибки: размер порций сократили почти в два раза.

11 января школа решила отказаться от контракта из-за нарушений. Оценив все доказательства и доводы сторон, Омское УФАС приняло решение включить «Инкос» в Реестр недобросовестных поставщиков. Санкции будут действовать в течение двух лет.

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#Общество#Омск#УФАС#Контракт#Дети#Столовая#Анастасия Чернобаева#Голодные школьники#Питание для учащихся#Школа №120#Горячее питание
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