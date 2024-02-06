Голодные школьники. УФАС внесло омскую компанию в список недобросовестных поставщиков

Согласно предоставленной информации, ООО СК «Инкос» и школа №120 заключили контракт. Первая сторона в свою очередь отвечала за организацию питания для школьников 1-4 классов. Между заказчиком и исполнителем была договоренность, что 9 января 2024 года компания должна принять столовую и начать осуществлять свою деятельность. Но этого не произошло. «Инкос» также не обеспечило доставку горячего питания. Помимо этих нарушений, организация нарушала сроки поставки продуктов, в технологических картах были допущены ошибки: размер порций сократили почти в два раза.