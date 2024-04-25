Военный оркестр Британии на Тарской. Как выглядел Омск 100 лет назад

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
В минкульте Омской области показали кадры кинохроники, снятые на улице Тарской в 1919 году. На протяжении долгого времени считалось, что на видео запечатлен Екатеринбург, однако историк Максим Стельмак доказал, что это Омск.
Хроника снята американскими и французскими операторами. На кадрах видно, как британский военный оркестр марширует по Тарской.
Также в хронике присутствует здание французской военной миссии. Оно расположено на пересечении улиц 10 лет Октября и 30-летия ВЛКСМ.
Ранее в минкульте сообщили, какие памятники архитектуры отремонтируют в 2024 году. В списке 4 объекта.