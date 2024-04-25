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Омичам показали, как выглядел город 100 лет назад

Военный оркестр Британии на Тарской. Как выглядел Омск 100 лет назад

25 апреля 2024, 03:35
Фото: Министерство культуры Омской области

Омичам показали, как выглядел город 100 лет назад

Кадры кинохроники в 1919 году сняли американские и французские операторы.

В минкульте Омской области показали кадры кинохроники, снятые на улице Тарской в 1919 году. На протяжении долгого времени считалось, что на видео запечатлен Екатеринбург, однако историк Максим Стельмак доказал, что это Омск.

Хроника снята американскими и французскими операторами. На кадрах видно, как британский военный оркестр марширует по Тарской.

Также в хронике присутствует здание французской военной миссии. Оно расположено на пересечении улиц 10 лет Октября и 30-летия ВЛКСМ.

Ранее в минкульте сообщили, какие памятники архитектуры отремонтируют в 2024 году. В списке 4 объекта.

В минкульте рассказали, какие памятники архитектуры отремонтируют в Омске в этом году
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#Евгений Игишев#Культура#Видео#Омск#Екатеринбург#Дом#Доходный дом#Демонстрация
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