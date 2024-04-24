Уровень критичен. Федеральная трасса «Тюмень-Омск» оказалась под угрозой затопления

Дальнейшее повышение вод угрожает не только селу Абатское, но и транспортной магистрали, связывающей Тюмень и Омск — федеральной трассе Р-402. Как сообщается в Telegram-канале главы соседнего региона, для безопасности движения на трассе возводят насыпи — их сооружение уже почти завершено.