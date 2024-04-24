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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

иллюстрация

Уровень критичен. Федеральная трасса «Тюмень-Омск» оказалась под угрозой затопления

24 апреля 2024, 12:55
Фото: 1MI
иллюстрация

Трасса «Тюмень-Омск» попала в зону возможного затопления

Резко поднявшийся уровень воды в реке Ишим угрожает подворьям и федеральной трассе.

Паводковая обстановка в соседнем регионе — Тюменской области, все еще остается опасной: уровень реки Ишим, протекающей в Абатском районе, стремительно поднимается — по данным, опубликованным пресс-службой губернатора Тюменской области, Александра Моора, вода уже «дотянулась» до отметки в 980 см.

Дальнейшее повышение вод угрожает не только селу Абатское, но и транспортной магистрали, связывающей Тюмень и Омск — федеральной трассе Р-402. Как сообщается в Telegram-канале главы соседнего региона, для безопасности движения на трассе возводят насыпи — их сооружение уже почти завершено.

Ход паводка контролируют с воздуха
Видео: Telegram-канал «Александр Моор»

Напомним, ранее Город55 сообщал о начале выплат пострадавшим от паводка омичам — на эти цели из областного бюджета выделили 12 миллионов рублей.

Выделено 12 млн. В Омске пострадавшие от наводнения получили первые компенсации
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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Пострадавшие#Выплаты#Тюменская область#Омичи#Затопление#Тюмень-Омск
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