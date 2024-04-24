Уровень критичен. Федеральная трасса «Тюмень-Омск» оказалась под угрозой затопления

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Паводковая обстановка в соседнем регионе — Тюменской области, все еще остается опасной: уровень реки Ишим, протекающей в Абатском районе, стремительно поднимается — по данным, опубликованным пресс-службой губернатора Тюменской области, Александра Моора, вода уже «дотянулась» до отметки в 980 см.
Дальнейшее повышение вод угрожает не только селу Абатское, но и транспортной магистрали, связывающей Тюмень и Омск — федеральной трассе Р-402. Как сообщается в Telegram-канале главы соседнего региона, для безопасности движения на трассе возводят насыпи — их сооружение уже почти завершено.
Напомним, ранее Город55 сообщал о начале выплат пострадавшим от паводка омичам — на эти цели из областного бюджета выделили 12 миллионов рублей.