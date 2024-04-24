Выделено 12 млн. В Омске пострадавшие от наводнения получили первые компенсации

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Сегодня, 24 марта, жителям нашего региона, пострадавшим от весеннего паводка, начали поступать выплаты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
«На эти цели из резервного фонда выделили более 12 млн рублей. Выплаты получат порядка 200 человек в Марьяновском, Русско-Полянском, Большереченском, Нововаршавском, Омском, Павлоградском районах Омской области», — сообщил Хоценко.
Выплаты были распределены следующим образом:
Напомним, что из-за паводка в Русско-Полянском районе пострадали жители сел Сибирское и Цветочное. Подтоплены оказались 55 домов и 60 приусадебных участков. По последним данным МЧС, движение транспорта на дороге Русская Поляна — Сибирское восстановлено. На проблемном участке установили водопропускную трубу.
Губернатор Виталий Хоценко посетил район и пообщался с местными жителями. Жительница села Цветочное Надежда Суворова рассказала, что живет здесь 56 лет. По ее словам, такого сильного наводнения она никогда не видела.