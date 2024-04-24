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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:52

иллюстрация

Выделено 12 млн. В Омске пострадавшие от наводнения получили первые компенсации

24 апреля 2024, 06:36
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области выделили 12 млн на выплаты жителям, пострадавшим от паводка

От 10 до 100 тысяч рублей получат порядка 200 человек в Марьяновском, Русско-Полянском, Большереченском, Нововаршавском, Омском и Павлоградском районах Омской области. Первые выплаты начали приходить омичам уже сегодня.

Сегодня, 24 марта, жителям нашего региона, пострадавшим от весеннего паводка, начали поступать выплаты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

«На эти цели из резервного фонда выделили более 12 млн рублей. Выплаты получат порядка 200 человек в Марьяновском, Русско-Полянском, Большереченском, Нововаршавском, Омском, Павлоградском районах Омской области», — сообщил Хоценко.

Выплаты были распределены следующим образом:

  • 10 тысяч рублей получили все, кто пострадал от природного наводнения;
  • 50 тысяч рублей получили люди, частично лишившиеся своего имущества;
  • 100 тысяч рублей получили те, чье имущество пострадало полностью.

Напомним, что из-за паводка в Русско-Полянском районе пострадали жители сел Сибирское и Цветочное. Подтоплены оказались 55 домов и 60 приусадебных участков. По последним данным МЧС, движение транспорта на дороге Русская Поляна — Сибирское восстановлено. На проблемном участке установили водопропускную трубу.

Губернатор Виталий Хоценко посетил район и пообщался с местными жителями. Жительница села Цветочное Надежда Суворова рассказала, что живет здесь 56 лет. По ее словам, такого сильного наводнения она никогда не видела.

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