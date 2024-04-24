«Удав» в октагоне. На турнире омского бойца Шлеменко выступит Алексей Олейник

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Соответствующий анонс сегодня опубликовала пресс-служба промоушена бойца Шлеменко. Кто станет соперником титулованного бойца — пока что не сообщается. Сам турнир состоится 1 июня в стенах G-Drive Арены, а главным боем мероприятия станет встреча Александра Шлеменко и Кертиса Миллендера.
Отметим, что карьера Алексея Олейника насчитывает 80 боев в разных промоушенах, а прозвище «Удав» он получил за активное использование удушающих приемов — ему принадлежит рекордное количество побед в ММА, достигнутых удушением соперника.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что на турнире SFC 10 выступит и рок-группа Любэ: