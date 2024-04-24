«Удав» в октагоне. На турнире омского бойца Шлеменко выступит Алексей Олейник

Соответствующий анонс сегодня опубликовала пресс-служба промоушена бойца Шлеменко. Кто станет соперником титулованного бойца — пока что не сообщается. Сам турнир состоится 1 июня в стенах G-Drive Арены, а главным боем мероприятия станет встреча Александра Шлеменко и Кертиса Миллендера.