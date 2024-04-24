Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

иллюстрация

«Удав» в октагоне. На турнире омского бойца Шлеменко выступит Алексей Олейник

24 апреля 2024, 11:56
Фото: 1MI
иллюстрация

В турнире промоушена омского бойца Шлеменко выступит Алексей Олейник.

Ветеран ММА, победивший в 61-м поединке, войдет в октагон SFC 10.

Соответствующий анонс сегодня опубликовала пресс-служба промоушена бойца Шлеменко. Кто станет соперником титулованного бойца — пока что не сообщается. Сам турнир состоится 1 июня в стенах G-Drive Арены, а главным боем мероприятия станет встреча Александра Шлеменко и Кертиса Миллендера.

Отметим, что карьера Алексея Олейника насчитывает 80 боев в разных промоушенах, а прозвище «Удав» он получил за активное использование удушающих приемов — ему принадлежит рекордное количество побед в ММА, достигнутых удушением соперника.

Анонс со-главного боя турнираАнонс со-главного боя турнира
Анонс со-главного боя турнира
Фото: Сообщество «Shlemenko Fighting Championship | SFC» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, ранее Город55 сообщал, что на турнире SFC 10 выступит и рок-группа Любэ:

На турнире Александра Шлеменко в Омске выступит группа Любэ
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#Спорт#Александр Шлеменко#Новости#Удав#МТС#Октагон#Шлеменко#Алексей Олейник#SFC 10#Промоушен
Подпишитесь
В небе над Омском заметили дроны. Рассказываем, откуда они взялись
Сегодня, 06:33
Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции
Сегодня, 02:55
Мусорный регоператор «Магнит» потребовал от РЭК Омской области 377 млн рублей
Сегодня, 08:44
«Подорожало вообще все». Омичам объяснили, почему подорожал проезд в маршрутках
Сегодня, 03:51
Уровень критичен. Федеральная трасса «Тюмень-Омск» оказалась под угрозой затопления
Сегодня, 12:55
Мэр Шелест пообещал «кадровые выводы» из-за спиленных деревьев в парке
Сегодня, 10:01
"