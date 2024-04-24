Просрочили. Омская природоохранная прокуратура вернула бюджету почти 20 млн рублей

Как сообщается, взыскать недополученные арендные платежи и неустойки удалось получить только после внесения представления руководителю ГУЛХ Омской области — до этого в управлении недостаточно активно работали в направлении взыскания необходимых платежей, что привело к задолженностям сразу у 75 лесопользователей.