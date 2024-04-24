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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

иллюстрация

Просрочили. Омская природоохранная прокуратура вернула бюджету почти 20 млн рублей

24 апреля 2024, 09:03
Фото: 1MI
иллюстрация

Омская природоохранная прокуратура взыскала почти 20 млн с арендаторов леса

Как оказалось, в Главном управлении лесного хозяйства недостаточно работали с «должниками».

Пресс-служба Прокуратуры Омской области опубликовала отчет о погашении задолженностей арендаторов лесных участков на сумму свыше 19 миллионов рублей — этого удалось достичь после вмешательства природоохранного прокурора.

Как сообщается, взыскать недополученные арендные платежи и неустойки удалось получить только после внесения представления руководителю ГУЛХ Омской области — до этого в управлении недостаточно активно работали в направлении взыскания необходимых платежей, что привело к задолженностям сразу у 75 лесопользователей.

Отдельно в прокуратуре отметили, что перечисленные в бюджет 19 миллионов — арендная плата только по двум заключенным договорам. Что касается остальных соглашений, то по ним подаются иски и претензии. Некоторые договоры будут расторгнуты.

Напомним, ранее Город55 сообщал о процессе подготовки лесных хозяйств области к пожароопасному сезону: для борьбы с огнем в лесхозы направят почти 500 человек и 264 единицы техники.

В Омской области для борьбы с лесными пожарами задействуют почти 500 человек
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#Илья Скобин#Омск#Прокуратура Омской области#Бюджет#Должники#Техника#Новости#Пожароопасный сезон#Главное управление лесного хозяйства#Омская природоохранная прокуратура#ГУЛХ Омской области
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