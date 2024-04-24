Просрочили. Омская природоохранная прокуратура вернула бюджету почти 20 млн рублей

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Пресс-служба Прокуратуры Омской области опубликовала отчет о погашении задолженностей арендаторов лесных участков на сумму свыше 19 миллионов рублей — этого удалось достичь после вмешательства природоохранного прокурора.
Как сообщается, взыскать недополученные арендные платежи и неустойки удалось получить только после внесения представления руководителю ГУЛХ Омской области — до этого в управлении недостаточно активно работали в направлении взыскания необходимых платежей, что привело к задолженностям сразу у 75 лесопользователей.
Отдельно в прокуратуре отметили, что перечисленные в бюджет 19 миллионов — арендная плата только по двум заключенным договорам. Что касается остальных соглашений, то по ним подаются иски и претензии. Некоторые договоры будут расторгнуты.
Напомним, ранее Город55 сообщал о процессе подготовки лесных хозяйств области к пожароопасному сезону: для борьбы с огнем в лесхозы направят почти 500 человек и 264 единицы техники.